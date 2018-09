Informacje o aktualnej sytuacji dotyczącej gminnych mieszkań, można uzyskać dzięki corocznej publikacji GUS-u. Wspomniana publikacja niestety ukazuje się z dużym opóźnieniem i trzeba na nią poczekać dziesięć - jedenaście miesięcy od końca badanego roku.

Właśnie dlatego analitycy RynekPierwotny.pl wzięli pod uwagę dane z 2016 roku, które obecnie są najbardziej aktualne. Te statystyki wskazują, że od stycznia do grudnia 2016 r. tylko w 19 237 mieszkaniach z zasobu gminy doszło do zmiany lokatora. To niski wynik zważywszy na fakt, że pod koniec 2016 r. krajowe gminy miały 868 517 mieszkań. Poziom rotacji dotyczącej najemców wydaje się niski również po porównaniu go z liczbą gospodarstw domowych oczekujących na wynajem. Przy zachowaniu poziomu rotacji najemców z 2016 roku, teoretycznie dopiero za 8,3 roku udałoby się przydzielić lokale ostatnim osobom czekających w mieszkaniowej kolejce (pod koniec 2016 r.). Analogiczne wyniki dotyczące poszczególnych województw są następujące:

łódzkie - 10,8 roku

mazowieckie - 4,7 roku

małopolskie - 14,6 roku

śląskie - 8,1 roku

lubelskie - 7,0 roku

podkarpackie - 12,9 roku

podlaskie - 3,3 roku

świętokrzyskie - 12,4 roku

lubuskie - 11,0 roku

wielkopolskie - 9,9 roku

zachodniopomorskie - 9,6 roku

dolnośląskie - 6,9 roku

opolskie - 4,6 roku

kujawsko - pomorskie - 9,9 roku

pomorskie - 18,2 roku

warmińsko - mazurskie - 7,9 roku

Powyższe czysto teoretyczne wyniki wskazują na duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o skalę niedoboru gminnych mieszkań w poszczególnych regionach Polski. Trzeba zwrócić uwagę, że nawet wyniki z takich najlepiej prezentujących się województw jak podlaskie, mazowieckie i opolskie, nie mogą być uznane za akceptowalne.

