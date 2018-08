Źródło: PAP

Dziś udział Polski w europejskim przemyśle kosmicznym wynosi ok. 1 promila, chcemy, by było to 3 proc., co oznacza, że w ciągu najbliższych 10 lat ta branża musi rosnąć o kilkadziesiąt procent rocznie - powiedział wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski.