Poznań: Modernizacja linii kolejowej Poznań – Rokietnica skróci podróż do Szczecina

Źródło: PAP

Za 292 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe zmodernizują odcinek między Poznaniem a Rokietnicą. Dzięki inwestycji tory przygotowane zostaną do jazdy 160 km/h, co znacznie skróci się czas podróży z Poznania do Szczecina.