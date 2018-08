"Komisja zareagowała szybko na te ekstremalne wydarzenia klimatyczne już kilka tygodni temu, a dziś przedstawiamy pakiet dodatkowego wsparcia, aby pomóc europejskim rolnikom, który mocno ucierpieli przez suszę" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Margaritis Schinas.

Długotrwały brak opadów w kilku krajach Unii Europejskiej w wakacje spowodował straty w uprawach roślinnych. Susza wyrządziła szkody na łąkach i pastwiskach, ograniczając pozyskanie pasz dla zwierząt. Spowodowało to m.in. problemy dla hodowców bydła, ponieważ w kolejnych miesiącach będą oni zmuszeni do zakupu pasz.

Komisja już wcześniej zapowiedziała, że rolnicy będą mogli otrzymać do 70 proc. płatności bezpośrednich i 85 proc. płatności w ramach rozwoju obszarów wiejskich już w połowie października 2018 r. zamiast czekać do grudnia. W czwartek przedstawiono propozycję prawną w tej sprawie. Wśród krajów, które będą mogły z niej skorzystać, znalazła się Polska.

Dodatkowo Komisja chce umożliwić rolnikom traktowanie upraw ozimych, które zwykle są wysiewane jesienią, jako międzyplonu (tak określane są rośliny uprawiane pomiędzy dwoma plonami głównymi na zbiór zielonej masy czy siana dla zwierząt). Obecnie obowiązujące przepisy unijne zabraniają zbierania tych upraw wcześniej, ale z powodu suszy rolnicy mogą nie mieć innego wyjścia.

Inne z odstępstw od regulacji przewidują możliwość traktowania międzyplonów jako roślin uprawnych, jeśli są one przeznaczone do wypasu lub produkcji pasz. KE proponuje też możliwość skrócenia ośmiotygodniowego minimalnego okresu utrzymywania na polach międzyplonów, by hodowcy mogli na czas zasiać zbiory ozime.

Środki te to odpowiedź m.in. na apele władz w Warszawie dotyczące pomocy rolnikom. Polska zwróciła się o wsparcie w związku z suszą na spotkaniu ministrów rolnictwa krajów członkowskich w połowie lipca. Wniosek ten poparło wówczas 16 krajów członkowskich.

"Jestem w kontakcie z ministrami z państw członkowskich dotkniętych suszą, ponieważ oceniamy adekwatność już podjętych działań. Obecnie podejmujemy dodatkowe środki, które, jak sądzę, powinny pomóc europejskim rolnikom w związku z brakiem pasz dla zwierząt" - podkreślił cytowany w komunikacie unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP ze źródeł w Komisji, poza Polską z rozwiązań dla rolników mają skorzystać też m.in. Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, Francja, Litwa i Łotwa. Przedstawiciele państw członkowskich mają podjąć decyzję w tej sprawie w przyszłym tygodniu.

Z map przedstawionych przez KE wynika, że susza poza zachodnią Polską nawiedziła też Niemcy, kraje Beneluksu, a także południową Anglię. Dodatkowo suche warunki panowały w Irlandii, krajach bałtyckich, Czechach, północnej Austrii oraz na Węgrzech. W wielu tych krajach warunki te miały bardzo negatywny wpływ na pastwiska.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)