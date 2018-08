"Dzisiejsza sesja jest trzecią z rzędu, w trakcie której złoty się osłabia. Polskiej walucie szkodzą zawirowania wśród pozostałych walut rynków wschodzących. Chodzi przede wszystkim o turecką lirę i argentyńskie peso (...). Widzimy, że osłabia się rumuński lej, węgierski forint i w tym wszystkim także my. Skala osłabienia złotego jest - można powiedzieć - wyważona" - powiedział Sutowicz.

"Popsuło to krótkoterminowy trend, który miał nas zaprowadzić na 4,25/EUR. Z uwagi na niekorzystny rozwój wydarzeń w Turcji, złoty kieruje się w stronę poziomu 4,30/EUR" - dodał.

Zdaniem analityka, 4,30 jest poziomem docelowym dla eurozłotego w tym tygodniu.

"Trudno sobie wyobrazić, żeby miało to wyraźnie eskalować (...). Złoty mimo wszystko wykazuje dość dużą odporność. 4,30 to jest ten poziom docelowy w tym tygodniu. Przyszły tydzień powinien w większym stopniu zależeć od danych makro. Na razie jednak podążamy za bieżącymi trendami, które nie są korzystane dla złotego" - powiedział.

Argentyński bank centralny podniósł główną stopę proc. do 60 proc. z 45 proc. i zapowiedział, że nie będzie dalszych zmian poziomu stóp proc. do grudnia. Po decyzji banku argentyńskie peso traci ponad 10 proc. do dolara, osłabiając się na nowe historyczne minima, nawet do 39/USD.

RYNEK DŁUGU

Według Sutowicza, w najbliższych dniach na krajowym rynku długu w dalszym ciągu można spodziewać się stabilizacji.

"Na rynku długu obserwujemy permanentny obraz stabilizacji 10-latki na poziomie ok. 3,17 proc. i 2-latki na poziomie ok. 1,60 proc., z niewielkimi odchyleniami (...). Nie sądzę, żeby to miało się zmienić. Dług jest dużo bardziej stabilny niż wycena złotego, ale to nie jest dla nas nowość. Tak się dzieje już od kilku miesięcy" - powiedział.