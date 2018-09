Internet jest pierwszym miejscem, w którym przeciętny Kowalski szuka nieruchomości. Strony internetowe deweloperów, serwisy ogłoszeniowe oraz strony internetowe agencji nieruchomości to trzy najważniejsze miejsca, w których Polacy szukają nieruchomości - tak wynika z tegorocznego badania Kantar TNS. Serwisy takie jak Domiporta.pl sprawdzają się nie tylko do szukania ogłoszeń, ale są również źródłem cennych informacji o trendach na rynku mieszkaniowym.



Coraz większe zainteresowanie kupnem domu

Analiza zachowań użytkowników serwisu Domiporta.pl w pierwszych ośmiu miesiącach br. wskazuje na wyraźny wzrost zainteresowania działkami budowlanymi.

O ile, w lutym pytania o działki stanowiły jedynie 5% wszystkich zapytań to już teraz jest to liczba ponad dwukrotnie większa. To daje aż 100-procentowy wzrost na przestrzeni zaledwie 8 miesięcy



Liczba wyszukań ofert działek rosła w tym roku zdecydowanie najszybciej spośród wszystkich nieruchomości prezentowanych na serwisie domiporta.pl. Pod względem wzrostów daleko w tyle zostały takie kategorie jak domy, mieszkania, lokale usługowe i garaże.



Na drugim miejscu pod względem tempa wzrostu, w tym roku znalazły się oferty domów - liczba wyszukań w tej kategorii wzrosła o 14%. Łącząc te dwa elementy razem, nie trudno dojść do wniosku, że Polacy coraz częściej myślą o wyprowadzce do własnego domu.



W sumie, zainteresowanie internautów kategoriami działka oraz dom stanowi już 37% wszystkich zapytań na serwisie domiporta.pl. Dla porównania w lutym bieżącego roku było to zaledwie 26%.



Co ciekawe, wraz ze wzrostem wyszukań ofert sprzedaży domów, spada zainteresowanie ofertami dużych mieszkań. Widać więc wyraźnie, że własny dom staje się poważną alternatywą do dużego mieszkania.

Z czego bierze się rosnący popyt na własne domy?

Jednym z głównych powodów są rosnące ceny mieszkań. Inwestor zdaje sobie sprawę, że za cenę dwupokojowego mieszkania w dużym mieście stać go będzie na 150-metrowy dom z działką na jego obrzeżach. I właśnie coraz częściej decyduje się na tą drugą opcję, co potwierdzają dane GUS. Według nich inwestorzy indywidualni wybudowali od stycznia do lipca bieżącego roku o 0,9% więcej domów niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Największą grupą, która buduje bądź kupuje domy to obecni posiadacze mieszkań - wynika z badań przeprowadzonych przez Oferteo.pl w 2016 roku. “Przed wybudowaniem domu mieszkaliśmy najczęściej we własnym mieszkaniu” - tak odpowiedziała prawie połowa badanych. 44% z nich sprzedała mieszkanie by sfinalizować w całości lub w części budowę domu bądź kupno działki.



Wśród powodów decyzji o budowie domu, ¼ -ankietowanych wskazała spełnienie marzeń, natomiast 18% ankietowanych przyznało, że bardziej im się opłacało wybudować dom niż kupić mieszkanie. Do powodów czysto finansowych można dołożyć również zmęczenie Polaków życiem w mieście, stałym hałasem, zatruciem środowiska i pośpiechem.

Mieszkanie dwupokojowe najczęściej poszukiwane

Niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania 2-pokojowe.

Ponad ¾ wszystkich wyszukiwań w serwisie domiporta.pl stanowią te dotyczące mieszkań - na zakup bądź na wynajem. Pod względem liczby pomieszczeń na pierwszym miejscu znajdują się lokale dwupokojowe. Tuż za nimi plasują się mieszkania trzypokojowe. W przypadku ceny, najczęściej wyszukiwane oferty w sierpniu bieżącego roku znajdą się w przedziale 350 - 500 tysięcy złotych.



Wśród mieszkań, spadki zainteresowania nie powinny dotknąć lokali z segmentu premium, o dużej powierzchni. Deweloperzy nie wypuszczają na rynek dużej liczby apartamentów premium - ich stosunkowo niewielka liczba gwarantuje stałe zainteresowanie klientów.

Źródło: Domiporta.pl, Bartłomiej Baranowski, Analityk rynku nieruchomości