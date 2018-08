Nestmedic ma finansowanie na rozwój mobilnego KTG w Skandynawii



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Nestmedic na realizację ekspansji międzynarodowej systemu mobilnego badania KTG - głównie w krajach UE, w tym w Skandynawii pozyskała 1 mln zł, podała spółka. Dwóch prywatnych inwestorów obejmie nowe akcje spółki po cenie 2,8 zł za sztukę.

"Na potrzeby transakcji wyemitowanych zostanie 357 000 akcji po cenie 2,8 zł. Równoległe Patrycja Wizińska-Socha, największy akcjonariusz i prezes Nestmedic, pożyczyła wspomnianym podmiotom taką samą liczbę akcji. W momencie dopuszczenia do obrotu nowo wyemitowanych walorów dojdzie do zwrotu pożyczki" - czytamy w komunikacie.

Dzięki pozyskanym środkom spółka będzie mogła prowadzić kolejne pilotaże oraz przygotowywać wdrożenia na rynkach skandynawskich, szczególnie w Finlandii i Danii, gdzie wiele instytucji i firm medycznych jest zainteresowanych systemem Pregnabit. W ubiegłym miesiącu Nestmedic z sukcesem zakończył pierwszy pilotaż w jednym z największych szpitali w Finlandii.

"Potencjał dla komercjalizacji naszego rozwiązania na rynkach zagranicznych, a szczególnie w Skandynawii zwrócił szczególną uwagę nowych inwestorów. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy pilotaże w kilku krajach, w tym w Finlandii, gdzie szczególna rola położnej w systemie opieki nad kobietami w ciąży stwarza wyjątkowe możliwości dla Pregnabitu. Dzięki pozyskanym środkom będziemy w stanie przeprowadzić kolejne pilotaże, dzięki którym następnie będziemy mogli przeprowadzić komercjalizację na szerszą skalę" - powiedziała Wizińska-Socha, cytowana w komunikacie.

Jak podaje spółka, przeprowadzona po programie w Finlandii wśród lekarzy, położnych i pacjentek ankieta potwierdziła przełomowość mobilnego badania KTG - systemu Pregnabit. Personel medyczny w swoich odpowiedziach podkreślał dokładność zapisu dostarczanego przez Pregnabit. Ciężarne pacjentki doceniały z kolei przede wszystkim łatwość użytkowania systemu. Zebrane pozytywne recenzje zaowocowały rozpoczęciem bardziej zaawansowanych rozmów na temat komercyjnej współpracy z fińskim partnerem.

Spółka, oprócz polskiego rynku, umożliwiła korzystanie ze swojego rozwiązania ciężarnym kobietom w Finlandii, Danii, Portugalii, Katarze oraz w Kenii, podano także.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

