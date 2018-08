Indeks S&P 500 spada o 0,09 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,29 proc., a Nasdaq Comp. idzie w dół o 0,01 proc.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,55 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,34 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,29 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,53 proc.

Spadkom na Wall Street przewodzi sektor surowcowy oraz finansowy.

Cena akcji producenta gier wideo Electronic Arts spada o ok. 7 proc., po obniżeniu przez firmę prognoz zysku oraz opóźnieniu premiery gry Battlefield V.

Cena akcji Amazona po raz pierwszy przekroczyła w czwartek 2 tys. dolarów. Kapitalizacji firmy brakuje 25 mld dolarów, by zostać drugą po Apple amerykańską spółką, której wycena rynkowa przekracza 1 bln USD.

W czwartek opublikowano ważne dane makro dla amerykańskiej gospodarki.

Deflator PCE (preferowana przez Fed miara inflacji) kontynuuje marsz w górę - w lipcu wskaźnik wyniósł 2,3 proc. rdr, co jest najwyższymi wskazaniem od przełomu 2011/2012 r. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 2,0 proc. rdr.

Wydatki amerykańskich konsumentów wzrosły o 0,4 proc. mdm, natomiast dochody Amerykanów wzrosły o 0,3 proc.

Z danych z Europy, zapowiadający piątkowy odczyt wzrostu cen w eurolandzie wskaźnik HICP w Niemczech w sierpniu wzrósł o 1,9 proc. rdr, poniżej konsensusu na poziomie 2,1 proc. rdr.

Inwestorzy nie są skłonni w czwartek do podejmowania ryzyka w obliczu wciąż nieroztrzygniętych negocjacji handlowych USA-Kanada oraz nieustających problemów rynków wschodzących.

Rentowność 10-letnich US Treasuries spada o 2 pb. do 2,87 proc., a 10-letnich bundów o 6 pb. do 0,35 proc. W przypadku obligacji niemieckich spadki dochodowości pogłębiły się po niższym od oczekiwań odczycie inflacji.

Dolar umacnia się o 0,39 proc. wobec euro i osłabia się o 0,43 proc. do jena. Brytyjski funt traci do dolara 0,01 proc.

Sentymentu na rynkach nie zdołały poprawić doniesienia z frontu wojny handlowej.

Bruksela jest gotowa wycofać cła na wszystkie produkty przemysłowe (włączając samochody), w ramach negocjacji handlowych z USA – powiedziała w czwartek unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström.

Inwestorzy oczekują też na rozstrzygnięcia z negocjacji handlowych nad przystąpieniem Kanady do porozumienia handlowego podpisanego wstępnie w poniedziałek przez USA i Meksyk.

Minister spraw zagranicznych Kanady powiedziała w czwartek, że nadal jest pełna optymizmu co do możliwości podpisania umowy handlowej w piątek.

Argentyński bank centralny podniósł główną stopę proc. do 60 proc. z 45 proc., wskazując, że nie będzie dalszych zmian poziomu stóp proc. do grudnia.

Mimo podwyżki argentyńskie peso pogłębia środową 7-proc. przecenę o kolejne 17 proc., na nowe historyczne minima w okolicach 40/USD.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował, że rozważy przyspieszenie pomocy dla Argentyny i podejmie rozmowy z władzami Argentyny, by przygotować korekty rządowego programu reform gospodarczych. Fundusz nie wyklucza też poszerzenia pomocy dla Argentyny.

W środowym przemówieniu telewizyjnym prezydent Argentyny Mauricio Marci zwrócił się do MFW z zapytaniem o możliwość przyspieszenia wypłat kolejnych transz z wycenianej na 50 mld dolarów pomocy z Funduszu.

Zapytanie Macriego o szybszą wypłatę pieniędzy przez MFW zrodziło więcej niepewności co do możliwości spłaty długu przez Argentynę – powiedział analityk Fidelity International Paul Greer.

Global X MSCI Argentina ETF, największy ETF inwestujący w argentyńskie akcje, spada o niemal 6 proc. do najniższego poziomy od stycznia 2017 roku.

Tracą również pozostałe główne waluty EM.

Turecka lira traci do dolara czwartą sesję z rzędu – kurs USD/TRY rośnie niecałe 5 proc. do ok. 6,73 po nieoficjalnych informacjach o rezygnacji wiceprezesa tamtejszego banku centralnego.

Południowoafrykański rand traci ok. 2,5 proc. do dolara do 14,68.

Wśród najsłabiej radzących sobie walut EM znalazły się we wtorek także chilijskie peso, brazylijski real oraz meksykańskie i kolumbijskie peso.