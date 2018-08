- PZU na polskim rynku ubezpieczeniowym stawia na rozwój organiczny, może rozważyć przejęcia na rynkach zagranicznych. Ubezpieczyciel podtrzymuje cel wzrostu wskaźnika ROE do ponad 22 proc. i nie planuje zmieniać strategii po odstąpieniu przez Pekao i Alior Bank od negocjacji w sprawie połączenia - poinformował Paweł Surówka, prezes PZU.

- Zysk netto grupy PZU w II kwartale 2018 roku wzrósł do 782 mln zł z 506 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 765,5 mln zł.

- PGNiG nie wie jeszcze, czy będzie rekomendować dywidendę za 2018 rok. Spółka chce więcej inwestować w segment dystrybucji - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

- PGNiG liczy, że wyrok Trybunału Arbitrażowego w postępowaniu przeciwko Gazpromowi zapadnie do końca roku - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

- PGNiG kończy w połowie września ruch próbny w elektrociepłowni w Jastrzębiu - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Stalowa Wola.

- PGNiG spodziewa się w 2019 roku co najmniej 28 ładunków gazu skroplonego LNG - poinformował wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak.

- PGNiG bierze udział w kolejnych rozmowach i negocjacjach kontraktów na dostawy gazu na Ukrainę - poinformował wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak.

- PGNiG szuka możliwości akwizycyjnych złóż na szelfie Morza Północnego. Spółka analizuje obecnie pięć projektów, z których jeden jest bliżej realizacji - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

- Skonsolidowany zysk netto PGNiG w drugim kwartale 2018 roku wzrósł do 704 mln zł z 499 mln zł rok temu, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami - poinformowała spółka w komunikacie. Zgodne z zapowiedziami są też inne pozycje wyników PGNiG.

- Budimex miał w II kwartale 2018 roku 64,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej przy przychodach na poziomie 1.963,8 mln zł - poinformowała grupa w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

- Skarbiec TFI i Trigon TFI zawarły umowę o strategicznej współpracy - podał Skarbiec Holding w komunikacie. Przedmiotem umowy są wstępne i kluczowe założenia współpracy zmierzającej do przejęcia przez Skarbiec TFI zarządzania portfelami wybranych funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego, a następnie do przejęcia zarządzania tymi funduszami.

- BGŻ BNP Paribas podtrzymuje cele efektywnościowe ze strategii do 2021 roku, liczy na dalszy wzrost wyniku prowizyjnego banku. Rebranding przejmowanych placówek Raiffeisen Bank Polska odbędzie się wiosną 2019 roku - poinformował Przemysław Gdański, prezes banku.

- Zysk netto BGŻ BNP Paribas w II kwartale 2018 roku wyniósł 103,1 mln zł, czyli wzrósł 27 proc. rdr - poinformował bank w raporcie.

- PZ Cormay oczekuje wzrostu sprzedaży w drugiej połowie 2018 roku, jednak cały rok spółce może być trudno zamknąć dodatnią dynamiką rdr - poinformował PAP Biznes prezes Janusz Płocica. Spółka liczy, że w 2019 roku odnotuje dodatnią rentowność EBIT. Sprzedaż firmy Diesse powinna nastąpić w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

- PZ Cormay ocenia, że proces rejestracji drugiej, tańszej w produkcji, wersji analizatora Equisse powinien zakończyć się do końca pierwszego półrocza 2019 roku. Celem spółki jest, aby na koniec czerwca przyszłego roku nowa wersja analizatora była dostępna w sprzedaży - poinformował PAP Biznes prezes Janusz Płocica.

- Selvita podtrzymuje harmonogramy prac nad projektami SEL24 i SEL120, a także cele dla segmentu usługowego - poinformowali przedstawiciele spółki podczas konferencji. Uruchomienie Centrum Badań i Rozwoju Innowacyjnych Leków planowane jest na grudzień 2019 roku.

- Czeska spółka zależna giełdowego Orbisu wstrzymała wykonanie opcji kupna hotelu w Pradze, ponieważ sprzedający zakwestionował finansowe warunki transakcji - podał Orbis w komunikacie. Wartość umowy miała wynieść 15,5 mln euro.

- Open Finance liczy, że w 2018 roku wartość sprzedaży kredytów gotówkowych wyniesie ponad miliard złotych, podczas gdy obecnie sprzedaż ta wynosi 800-900 mln zł – poinformowała Joanna Tomicka-Zawora, prezes spółki.

- IMC wypłaci śródroczną dywidendę w wysokości 0,34 euro na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

- Grupa PKP Cargo w lipcu przewiozła 9,3 mln ton towarów, czyli o 0,7 proc. więcej niż w czerwcu i o 2 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w komunikacie prasowym. Praca przewozowa wyniosła 2,4 mld tonokilometrów i była o 1,2 proc. większa niż w poprzednim miesiącu.

- Trakcja PRKiI będzie wykonawcą przebudowy odcinka linii kolejowej na odcinku Poznań Główny-Rokietnica - poinformowała Trakcja w czwartkowym komunikacie. Wartość umowy to 292,2 mln zł netto.

- NWZ Intersportu zdecydowało o podwyższeniu kapitału poprzez emisję do 7,5 mln akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru - wynika z uchwał NWZ. Cenę emisyjną akcji spółki ustalono na poziomie 2 zł.

