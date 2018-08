Na początku lipca PHZ "Baltona" podała, że spółka Lagardere Travel Retail poinformowała, iż wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy pozew przeciw PPL oraz PHZ "Baltona" o unieważnienie 14 umów najmu zawartych między Baltoną a PPL. Wartość przedmiotu sporu została określona przez LTR na 78,9 mln zł. Pod koniec lipca PPL poinformowało, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa Lagardere Travel Retail przeciw PPL i PHZ "Baltona".

"Po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi przez PPL w sprawie wyboru Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" na nowego operatora powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina, nie stwierdziłem jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu PPL. Nie boimy się ewentualnego procesu ze spółką Lagardere Travel Retail (LTR)" - powiedział Wild.

PPL, które zarządza Lotniskiem Chopina, informowało, że 30 czerwca br. skończyła się umowa ze spółką Lagardere Travel Retail (LTR) na wynajem 15 punktów handlowych na terenie portu, w tym 14 w strefie non-Schengen. Nowym operatorem powierzchni handlowych usytuowanych w różnych częściach terminala na warszawskim lotnisku zostało PHZ "Baltona", z którą PPL podpisał umowę na dzierżawę 14 punków handlowych.

"Kilkakrotnie spotkałem się z zarządem LTR. Treści tych rozmów nie mogę ujawnić. W przypadku ewentualnego procesu, PPL będzie bronił swoich racji w sądzie" - powiedział.

Dodał, że spółka LTR jest obecna w wielu polskich portach lotniczych. "Ta współpraca co do zasady układa się dobrze. I mam nadzieję, że taka pozostanie pomimo pewnych nieporozumień" - powiedział.

W ocenie Wilda wybór PHZ "Baltona" to korzyści dla pasażerów, którzy dzięki wprowadzeniu konkurencji na lotnisku będą mieli większy wybór oferty, ale także dla samego PPL.

"PPL uniknął wieloletniego sporu, gdzie istniało zagrożenie zwrotu +Baltonie+ 400 mln zł. Ponadto PPL uzyskał korzystne stawki czynszu" - mówił.

Chodzi o wieloletni spór Skarbu Państwa z "Baltoną" toczony przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym z Grupą Flamingo, czyli właścicielem "Baltony" po wypowiedzeniu przez PPL umowy z 2012 r. W wyniku podpisanej nowej umowy najmu, PHZ "Baltona" zrzekła się roszczeń względem PPL na kwotę blisko 430 mln zł oraz zasądzonych wyrokiem w Hadze roszczeń wobec Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę blisko 90 mln zł. PLL argumentował zakończenie sporu zaoszczędzeniem w budżecie państwa ponad pół miliarda złotych.

"Nie chcę komentować kwestii operacyjnych związanych z terminem przeprowadzenia zmian. Natomiast ufam, że korzyści związane z wyborem +Baltony+ rekompensują te przejściowe utrudnienia związane z nową aranżacją miejsc na Lotnisku Chopina. Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy czasu najmu, który jest wieloletni, to ta obecna kwestia zamknięcia sklepów w okresie wakacyjnym nie jest kwestią, która oddziałuje w sposób istotny na bilans tego przedsięwzięcia" - tłumaczy Wild.

W połowie sierpnia br. prezes PHZ „Baltona" Piotr Kazimierski informował, że spółka pod koniec tego miesiąca uruchomi trzy tymczasowe lokale handlowe na terenie warszawskiego Lotniska Chopina. Dodał, że do końca roku ma być uruchomione 13 na 14 punktów handlowych. Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie ok. 30 mln zł.

Prezes PPL Mariusz Szpikowski mówił również w połowie sierpnia, że PPL udało się uzyskać o ponad 120 mln zł wyższe przychody dla przedsiębiorstwa z tytułu czynszu gwarantowanego w okresie najmu tej powierzchni. Co również przekłada się wprost na korzyści dla właściciela. Dodał, że jest to czynsz gwarantowany na 9 lat okresu najmu. Przekazał, że do 30 czerwca br. LTR miała w dzierżawie 90 proc. powierzchni w strefie handlowej. Po wprowadzeniu zmian, LTR będzie miało 49 proc. powierzchni w strefie handlowej, nowy podmiot, czyli PHZ "Baltona" będzie dzierżawić 46 proc. powierzchni, Keraniss – 3 proc., a Kruk - 2 proc.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2017 r. odprawiło 15,8 mln pasażerów – to o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. Od początku roku br. do końca lipca port odprawił 9,9 mln osób, czyli to o ponad 14,3 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r. W ruchu międzynarodowym podróżowało ok. 9 mln osób, a w krajowym ok. 1 mln osób. W sezonie lato 2018 port oferuje 123 połączenia regularne i 78 czarterowych. W pierwszym półroczu tego roku port obsłużył ok. 8 mln pasażerów.

