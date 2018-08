Kateřinská Hotel, spółka w 100% zależna Orbisu nie wykona opcji nabycia hotelu Century Old Town Prague MGallery By Sofitel w Pradze, podała spółka. "Przyczyną powyższej sytuacji jest nieoczekiwane zakwestionowanie przez sprzedającego finansowych warunków wykonania opcji nabycia. Strony prowadzą obecnie rozmowy w przedmiocie ewentualnego polubownego rozwiązania, które mogłoby doprowadzić do wykonania tego prawa" - czytamy w komunikacie. Wcześniej w lutym br. spółka poinformowała, że Kateřinská Hotel skorzystała z prawa opcji nabycia hotelu Century Old Town Prague MGallery By Sofitel w Pradze, które miało być wykonane 30 sierpnia br. Cena zakupu opiewała na 15,5 mln euro.

Apator odnotował 20,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 11,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Stalprodukt odnotował 169,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 138,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Sygnity i Skarb Państwa - minister finansów zawarli ugody przed sądem dotyczącą rozliczeń umów z lat 2013 i 2016, podała spółka.>>>>

Projekt tworzony przez iFun4All we współpracy z Microsoft Corporation ukaże się pod tytułem 'DeathTV', a premiera gry na platformie streamingowej Mixer zaplanowana jest na październik br., podała spółka.>>>>

11bit studios odnotowało 25,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CI Games odnotowało 9,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Akcjonariusze CI Games zdecydują o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 27 września. Upoważnienie ma być opcją pozyskania kapitału w sytuacji, gdy pojawią się „interesujące cele akwizycji w obrębie producentów gier wideo lub istotne, nowe projekty".>>>>

Dekpol zawarł z LPP umowę o roboty budowlane, której celem jest realizacja budowy magazynu wysokiego składowania o powierzchni użytkowej ok. 23 tys. m2 wraz z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej ok. 5,5 tys. m2 w ramach rozbudowy Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim wraz z niezbędną dokumentacją, podała spółka.>>>>

Boryszew odnotował 56,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 83,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Amica odnotowała 29,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 71,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Trakcja PRKiI odnotowała 20,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Trakcji PRKiI na 30 czerwca 2018 roku wynosił 1 537 mln zł, z czego 327 mln zł stanowią umowy podpisane w I półroczu 2018 roku, których oczekiwane średnie marze są wyższe niż obecnie osiągane, podała spółka.>>>>

Rawlplug odnotował 20,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 17,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rawlplug planuje zrealizować ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., podała spółka. >>>>

T-Bull zawarł umowę z Beijing Wali Internet Technologies Co. Ltd z grupy Xiaomi, która będzie odpowiedzialna za dystrybucję, marketing, promocję oraz obsługę gier T-Bulla w sklepie Xiaomi/Mi Game Center na rynku chińskim, tj. na terenie Chińskiej Republiki Ludowej (bez Hong Kongu, Makao i Tajwanu), podała spółka. >>>>

Kolejne dwie osoby podejrzewane o działania na szkodę GetBack i wyrządzenie spółce ok. 200 mln zł strat usłyszą zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Zatrzymali je w piątek rano na polecenie prokuratury funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA. >>>>

Mostostal Zabrze odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na koniec I poł. 2018 r. wynosił 552,2 mln zł, podała spółka. >>>>