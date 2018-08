Podczas konferencji komitetu Wygra Warszawa prezentującego program edukacyjny dla stolicy Jan Śpiewak mówił, że to "edukacja będzie decydować o tym, jak będzie nam się żyło za 10, 20, 30 lat". "To nie 10 linii metra będzie decydować o jakości życia, tylko właśnie to, jak dzisiaj kształcimy naszą młodzież, nasze dzieci" - powiedział.

"Rafał Trzaskowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz chwalą się, że wybudowali 16 szkół w ciągu ostatnich trzech kadencji, ale zapominają o tym, że w tym czasie zlikwidowano trzy razy więcej szkół. Na terenie dawnego liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater Hanna Gronkiewicz-Waltz zaplanowała wieżowce, gimnazjum na ul. Twardej miał przejąć +handlarz roszczeniami+ i również tam miał powstać wieżowiec" - mówił.

Śpiewak wskazał, że na Białołęce czy na Odolanach nie powstają szkoły tylko osiedla deweloperskie. "Warszawa realizuje interesy deweloperów, a nie reprezentuje interesów mieszkańców. My chcemy jasno zadeklarować, że w najbliższym czasie, w najbliższej kadencji wybudujemy 20 szkół podstawowych w dzielnicach, które tego najbardziej potrzebują i pięć liceów. Na Białołęce jest tylko jedno liceum, w Wilanowie jest tylko jedno liceum - to musi się zmienić" - podkreślił.

Dodał, że "rozłożenie szkół musi być równomierne, a uczniowie nie powinni musieć dojeżdżać godzinami do swoich miejsc edukacji".

Kandydatka na wiceprezydenta Warszawy Justyna Drath, która jest również nauczycielką, zwracała uwagę na niskie płace w sektorze edukacji. "Polskie płace nauczycieli nie rosną od dobrych kilku lat, mimo zapowiadanych szumnie podwyżek płacowych przez (minister edukacji narodowej) Annę Zalewską. Te podwyżki praktycznie zje inflacja" - stwierdziła. Zapowiedziała w tym kontekście, że jednym z postulatów komitetu Wygra Warszawa jest podwojenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Inne propozycje dotyczące placówek oświatowych, które wymieniała Drath, to m.in. przywrócenie szkolnych stołówek czy wprowadzenie w każdej szkole etatu psychologa; ponadto szkoły słabsze miałyby zostać objęte specjalnym dofinansowaniem i programami współpracy z miejskim biurem kultury oraz wsparciem eksperckim, aby podnieść jakość edukacji.

"Chcemy szkoły, która będzie budowała nie na segregacji, nie na +wyścigu szczurów+, ale będzie uczyła współpracy, otwartości i solidarności. Takiej szkoły chcemy" - powiedziała Drath.

Koalicja, w której skład wchodzą Partia Razem, stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa, Inicjatywa Polska oraz Zieloni, startuje w wyborach samorządowych w Warszawie pod szyldem KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski