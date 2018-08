"Do czasu powołania następcy Wojciecha Sassa obowiązki prezesa zarządu spółek: Nationale- Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, Nationale-Nederlanden Usług Finansowych oraz Nationale- Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń będzie pełnił Jacek Koronkiewicz, obecny członek zarządu, odpowiedzialny za pion finansów, operacji i zakupów" - czytamy w komunikacie.



Wojciech Sass dołączył do Nationale-Nederlanden w październiku 2015 roku, obejmując funkcję prezesa zarządu. Podczas swojej kadencji przyczynił się do istotnego wzmocnienia komercyjnej pozycji Nationale-Nederlanden w Polsce, podkreślono w materiale.