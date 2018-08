UOKiK: Vectra złożyła wniosek w sprawie przejęcia Multimedia Polska



Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Vectra złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Multimedia Polska (MMP), a w konsekwencji - nad spółkami zależnymi od MMP, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 27 sierpnia, sprawa jest w toku.

28 sierpnia MMP podały, że strony podpisały term sheet, ustalając wstępne warunki przejęcia wyłącznej kontroli nad MMP oraz jej spółkami zależnymi przez Vectra, na podstawie którego dokonały zgłoszenia zamiaru koncentracji prezesowi UOKiK. Sprzedaż akcji może nastąpić jedynie pod warunkiem podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży akcji oraz wydania przez prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji.

Vectra oraz spółki kontrolowane przez Vectra prowadzą działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie telekomunikacji w Polsce, w szczególności w zakresie dostarczania usług dostępu do telewizji i Internetu oraz usługi telefonii.

MMP oraz spółki kontrolowane przez MMP prowadzą działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie telekomunikacji w Polsce, w szczególności w zakresie dostarczania usług dostępu do telewizji i Internetu oraz usługi telefonii.

(ISBnews)