Według zapowiedzi szefa sztabu wyborczego PiS, europosła Tomasza Poręby konwencja, która odbędzie się w niedzielę w Warszawie, ma nakreślić strategiczne kierunki długofalowych działań partii.

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego - jak mówił - ma tworzyć przyszłą narrację PiS. Szef sztabu wyborczego zapowiedział również, że przemówienie prezesa PiS ma przekuć się na propozycje programowe, które zostaną złożone w czasie kampanii wyborczej.

"Będzie to dynamiczna i bardzo dobra konwencja samorządowa, z ciekawymi propozycjami dla polskiego samorządu. Prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki będą mówić o długofalowej strategii PiS (...) i konkretnych propozycjach, które będą trafiać do samorządów" - powiedział szef sztabu wyborczego PiS. "Będą to ciekawe propozycje, intrygujące, trafiające do emocji i oczekiwań naszych obywateli" - mówił w piątek Poręba w radiowej Trójce.

Rzeczniczka partii Beata Mazurek powiedziała PAP, że konwencję zainauguruje przemówienie prezesa PiS. "Prezes Jarosław Kaczyński będzie miał wystąpienie inaugurujące, a premier Mateusz Morawiecki wystąpi z przekazem rządowym i samorządowym" - powiedziała Mazurek. Jak dodała, podczas konwencji zostanie też zaprezentowane hasło wyborcze, a także pomysły PiS na rozwój Polski samorządowej.

Rzeczniczka PiS poinformowała, że tuż po konwencji rozpocznie się kolejny objazd polityków partii po kraju. "Będziemy prezentować dobry program dla Polski i dla wszystkich Polaków. Realizujemy go od wielu lat z sukcesami, dotrzymujemy słowa" - powiedziała Mazurek. "Jesteśmy wiarygodni i sprawdzeni w rządzeniu państwem" - oświadczyła.

Według Mazurek przewidziany jest jeszcze jeden "moduł" konwencji. "Mamy nadzieję, że wzbudzi on duże zainteresowanie" - zaznaczyła.

Podczas konwencji głos mają zabrać także liderzy wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy partii: szef Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin oraz lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ponadto - jak dowiedziała się PAP - swoje wystąpienia wygłoszą niektórzy spośród kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydentów miast. Według nieoficjalnych informacji będzie to m.in. kandydat na prezydenta stolicy Patryk Jaki, kandydat na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński oraz startująca w wyborach na prezydenta Wrocławia Mirosława Stachowiak-Różecka.