„Rząd PiS, rząd premiera (Mateusza) Morawieckiego znalazł partnera w obecnym rządzie Litwy i oceniam, że obecne stosunki rozwijają się bardzo dobrze” - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Papierz, wyrażając opinię, że „bardzo często za dużo jest emocji po obu stronach”.

Zdaniem wiceministra „mniejszość polska, Polacy na Wileńszczyźnie zawsze są w jakimś trudnym układzie tej polityki”. Zaznaczył przy tym, że od lat zgłaszane przez Polaków na Litwie problemy są takie same. „Część z nich jest rozwiązywana, natomiast, generalnie, nigdy nie będziemy mieli sytuacji idealnej, bo po załatwieniu jakiejś agendy spraw, życie będzie stawiało nowe” - powiedział Papierz.

Wiceminister zaznaczył, że „założenie naszej polityki wobec Litwy, szerzej wobec regionu, jest dosyć proste i oczywiste”. „Przede wszystkim uważamy, że przyjeżdżamy do państwa, które jest nam przyjazne, przyjeżdżamy do przyjaciół. Litwa jest naszym bliskim sąsiadem, które podziela wiele obaw w skali polityki regionalnej, europejskiej, zwłaszcza w skali bezpieczeństwa” - wskazał wiceszef dyplomacji.

Papierz podkreślił, że „przekładając to na rzeczy praktyczne w kontekście obecnej wizyty minister edukacji Anny Zalewskiej na Litwie, będziemy się starać, by Polacy na Litwie stali się bardzo silnym elementem państwowości litewskiej”.

„Nie będziemy natomiast tolerować i zachęcać do trwania w pozostałościach po dawnym Związku Sowieckim - zaznaczył wiceminister. - Jeżeli tutaj pojawiają się jakieś takie elementy, zwłaszcza w środowiskach polskich na Litwie, to dla nas jest to kompletnie niezrozumiałe”.

Wiceminister Papierz towarzyszył szefowej MEN Annie Zalewskiej podczas jej wizyty na Litwie, która zakończyła się w sobotę. Ministrowie spotkali się z przedstawicielami litewskiego rządu i społeczności polskiej. Tematem rozmów były problemy oświaty polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce oraz sposoby ich rozwiązywania.

W przypadającą w sobotę 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele polskiego rządu złożyli kwiaty w Ponarach, w miejscu masowego mordu m.in. około 20 tys. Polaków. Wzięli też udział w uroczystości przekazania polskich wyprawek dla polskich dzieci w Wilnie i Solecznikach.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)