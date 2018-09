Źródło: PAP

Polacy chcą być w Europie i chcą być w Unii Europejskiej, bo dziś Europa to Unia Europejska - mówił podczas konwencji samorządowej PiS w Warszawie prezes partii Jarosław Kaczyński. Jak dodał, "to najkrótsza droga do tego, by uzyskać równość, jeśli chodzi o poziom życia".