Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce obecnie pracodawcy zgłosili do ubezpieczenia ponad pół miliona cudzoziemców. Na terenie obsługiwanym przez opolski oddział ZUS, do ubezpieczyciela zgłoszono 16 tysięcy osób. Według statystyk, na terenie województwa opolskiego największą grupę ubezpieczonych cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy.

"Proporcje ubezpieczonych Ukraińców w stosunku do ogólnej liczby cudzoziemców w województwie opolskim są wyższe niż w całej Polsce. W naszym regionie pracownicy z Ukrainy stanowią 89 procent cudzoziemców. W całym kraju ZUS ubezpiecza teraz ponad 541 tysięcy obcokrajowców. Z tej liczby, 403 tysiące to Ukraińcy, więc stanowią 75 procent ubezpieczonych obcokrajowców" - powiedział Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Od kilku lat opolskie urzędy odnotowują systematyczny wzrost liczby Ukraińców podejmujących pracę na terenie opolskiego. Na początku 2017 r. opolski oddział ZUS miał dane o 5800 Ukraińcach zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Rok później, czyli na początku 2018 r. było ich nieco ponad 10 tysięcy. Obecnie pracowników z paszportem tego kraju jest 14 614.

Jak wyjaśnia Szczurek, powodem zwiększania liczby ubezpieczonych jest zarówno sytuacja demograficzna regionu, którego znaczna część mieszkańców przez większą część roku pracuje w Niemczech i Holandii, co zmusza pracodawców do poszukiwania zastępstwa w innych częściach kraju i za granicą, oraz obawa firm przed karami nakładamymi przez służby kontrolujące legalność zatrudnienia.

"Sami pracownicy też dążą do zawarcia umowy, która skutkuje ubezpieczeniem w ZUS. Wychodzą z założenia, że nawet jeśli nie zostaną w Polsce na stałe, to okresy ubezpieczenia mogą im się przydać kiedy osiągną wiek emerytalny na Ukrainie. Gwarantuje im to polsko-ukraińska umowa o zabezpieczeniu społecznym podpisana

w 2012 roku" - wyjaśnia Szczurek.

Według danych ZUS, obecnie na terenie województwa pracują obywatele ponad 80 państw, wśród których największe grupy stanowią Ukraińcy, Mołdawianie, Białorusini, Gruzini, Bułgarzy, Niemcy i Nepalczycy.