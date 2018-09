Premier wyjaśnił podczas konwencji PiS, która inauguruje samorządową kampanię Zjednoczonej Prawicy, że jednym z punktów programu na przyszłość, na wybory samorządowe, które zamierza realizować rząd jest punkt umownie nazywanym "ciepłym domem".

"To co jest bolączką, zmorą zwykłych obywateli, to wysokie rachunki za ciepło, za energię. Dlatego rozpoczynamy i właśnie we wrześniu ruszamy z tym na wybory samorządowe, z największym programem termomodernizacji - Ciepły dom - niższe rachunki, czystsze środowisko, zdrowie dla ludzi" - powiedział szef rządu.

Drugą "ofertą dla domu" - dodał Morawiecki - jest obniżenie opłat śmieciowych, o ile segreguje się odpady komunalne.

"Niższe rachunki za odpady, za śmieci. Chcemy udowodnić, że przy dobrej współpracy z dobrymi gospodarzami naszych małych ojczyzn będzie to możliwe. Dlatego wdrażamy program segregujesz - płacisz mniej. (...) Stworzymy specjalne programy preferencyjne dla spółdzielni mieszkaniowych, dla wspólnot, dla domów jednorodzinnych" - dodał premier.