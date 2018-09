Premier podczas niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która zainaugurowała samorządową kampanię Zjednoczonej Prawicy, zaprezentował "nową piątkę Morawieckiego", czyli pięć obietnic działań, które ma zamiar zrealizować rząd.

W ramach pierwszego punktu, który premier nazwał "Ciepłym domem", rząd ma zamiar zaangażować się w termomodernizację budynków, a także w gospodarkę odpadową. Morawiecki wyjaśnił, że we wrześniu ma ruszyć "największy program termomodernizacyjny", który ma przynieść realne oszczędności dla obywateli w związku z ogrzewaniem ich domów. Ma on się też przyczynić do poprawy jakości powietrza, a tym samym pozytywnie wpłynąć na zdrowie Polaków.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiadał niedawno wrześniowy start programu antysmogowego "Czyste powietrze", w ramach którego planowane jest wydanie 103 mld zł do 2029 roku na termomodernizację budynków i wymianę w nich źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Będzie on realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) oraz Bank Ochrony Środowiska.

Właściciele domów będą mogli skorzystać z pożyczek lub dotacji, które wahać się będą od 40 do 90 proc. kosztów inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.

Szef rządu poinformował, że drugą "ofertą dla domu" ma być obniżenie opłat śmieciowych, jeżeli segregować będziemy odpady komunalne. Dodał, że w związku z tym mają też powstać specjalne programy dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i domów jednorodzinnych.

W opublikowanym w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekcie tzw. ustawy śmieciowej znajduje się zapowiedź takich działań, ale - na razie - dotyczy ona tylko odpadów bio. Projekt bowiem przewiduje możliwość zwolnienia w części z opłaty śmieciowej, jeżeli właściciel nieruchomości ma przydomowy kompostownik.

Drugim elementem nowej "piątki Morawieckiego" ma być budowa "internetowych autostrad". Chodzi m.in. o realizację programu Polska Cyfrowa, czyli likwidację tzw. białych plam na internetowej mapie kraju i podłączanie placówek oświatowych do szybkiego, szerokopasmowego internetu. Morawiecki podkreślił, że rząd na ten cel chce wydać 4 mld zł w ciągu 3-4 lat, podłączyć do szybkiej sieci 20 tys. szkół.

Trzecim punktem pt. "Mieszkasz - decydujesz" jest aktywizacja gmin, szczególnie mniejszych, do tworzenia budżetów obywatelskich, partycypacyjnych. Premier poinformował, że na ten cel rząd chce przeznaczyć 300 mln zł.

Kolejnym punktem ("Dobra okolica") jest planowane zwiększenie nakładów na domy seniora, a także przeznaczenie 500 mln zł w ciągu kilku lat na budowę placów zabaw dla dzieci, ośrodków sportowych i siłowni plenerowych.

Ostatnim punktem "piątki" jest "Nowoczesna gmina", czyli współfinansowanie przez państwo inwestycji w samorządach. Premier wyjaśnił, że chodzi o budowę chodników i dworców kolejowych. Dodał, że propozycja zakłada też podwojenie funduszy dla gmin, które będą chciały odbudowywać połączenia autobusowe. Budowa ok. 200 nowych dworców kolejowych i remonty starych mają być realizowane w najbliższych latach w ramach przyjętego w 2017 roku Programu Inwestycji Dworcowych, którego koszt to 1 mld zł.