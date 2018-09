Szefowa rządu zapewniła, że "nie ustąpi wobec tych, którzy chcą na nowo otworzyć całą kwestię (wyjścia z UE)". Podkreśliła, że powtórne głosowanie byłoby naruszeniem zaufania wyborców, którzy wzięli udział w referendum w czerwcu 2016 roku i zdecydowali o wyjściu z Unii.

May przedstawiła swoje stanowisko tuż przed wtorkowym wznowieniem obrad brytyjskiego parlamentu po wakacyjnej przerwie. Media spekulowały w ostatnich tygodniach, że grupa eurosceptycznych posłów, w której są m.in. były minister ds. Brexitu David Davis i były szef dyplomacji Boris Johnson, przygotowuje w tajemnicy alternatywne propozycje na dalsze negocjacje z UE na wypadek załamania się obecnych rozmów.

"Chcemy wyjścia (z UE) na podstawie dobrego porozumienia i jesteśmy pewni, że rząd może je osiągnąć. Oczywiście jednak potrzebne będzie jeszcze bardzo wiele negocjacji. Zatem tylko odpowiedzialnym było to, że spędziliśmy czas tego lata przygotowując się na scenariusz z brakiem porozumienia, tak jak robiła to również UE" - napisała May.

"Jak powiedział szef Światowej Organizacji Handlu, wyjście bez porozumienia nie byłoby końcem świata, ale nie byłoby też przechadzką po parku. W niektórych sektorach pojawiłyby się prawdziwe wyzwania zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i dla UE. Ale pokonalibyśmy to i kroczylibyśmy dalej ku rozkwitowi. Dlatego będziemy gotowi na wyjście bez porozumienia jeśli zaistnieje taka potrzeba. I w sprawie propozycji z Chequers nie dam się zmusić do zaakceptowania takich kompromisów, które nie byłyby w naszym narodowym interesie" - dodała premier.

Na początku lipca brytyjski rząd przedstawił tak zwany plan z Chequers, precyzujący stanowisko Londynu w poszczególnych kwestiach negocjowanych z UE. Strona unijna domaga się złagodzenia wymogów planu.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca 2017 roku i powinna opuścić Wspólnotę 29 marca 2019 roku. Zgodnie z negocjowanym porozumieniem z UE o okresie przejściowym dotychczasowe zasady, w tym dotyczące swobody przepływu osób, będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku.