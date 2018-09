Rok szkolny 2018/2019 będzie drugim wprowadzania reformy edukacji i zmiany struktury szkół. Uczniowie, którzy w czerwcu jako pierwszy rocznik skończyli naukę w VII klasach szkół podstawowych, rozpoczną we wrześniu naukę jako pierwszy rocznik w klasie VIII. Po raz drugi wiosną nie przeprowadzono rekrutacji do gimnazjów. Uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w klasach III, będą ostatnim rocznikiem w tym typie szkoły. Za rok - od 1 września 2019 r. - gimnazjów nie będzie już w polskim systemie szkolnictwa.

Ósmoklasiści w kwietniu po raz pierwszy będę pisali egzamin ósmoklasisty. Potrwa on trzy dni - odbędzie się 15-17 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie będą zdawali egzamin z języka polskiego, drugiego - z matematyki, a trzeciego - z języka obcego nowożytnego. Egzaminy będą miały różną długość: z polskiego potrwa 120 minut, z matematyki - 100 minut, a z języka obcego - 90 minut; dla uczniów ze specjalnymi potrzebami czas ten będzie wydłużony.

W takiej formie egzamin będzie przeprowadzony tylko przez trzy lata: w 2019, 2020 i 2021 r. W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni - uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty będzie obowiązkowe, a jego wynik będzie miał znaczenie przy rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Liczyły się będą także m.in. oceny na świadectwie.

Drugi termin egzaminu, dla tych, którzy nie będą mogli go zdawać w kwietniu, wyznaczono na 3-5 czerwca.

W grudniu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty, by uczniowie zaznajomili się z nową formułą.

Tydzień przed egzaminem ósmoklasisty – od 10 do 12 kwietnia - odbędzie się egzamin gimnazjalny. 10 kwietnia - z wiedzy humanistycznej, 11 kwietnia – z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 12 kwietnia z języka obcego.

Drugi termin egzaminu, dla tych gimnazjalistów, którzy nie będą mogli go zdawać w kwietniu, wyznaczono także na 3-5 czerwca.

Oba roczniki – absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum będą się w czerwcu ubiegali o przyjęcie do szkół średnich. MEN zapewnia, że między uczniami z obu rodzajów szkół nie będzie bezpośredniej rywalizacji, gdyż będą się ubiegali o przyjęcie do klas równoległych – oddzielnych dla uczniów po szkole podstawowej i oddzielnych dla uczniów po gimnazjum.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapewnia, że powiaty i miasta na prawach powiatów są przygotowane na przyjęcie podwójnego rocznika i nie przewidują problemów z przeprowadzeniem rekrutacji.

Poza tym w kuratoriach oświaty od września br. mają zostać utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów będą mogli uzyskać informacje o ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. W tym celu MEN utworzyło także specjalną zakładkę www.men.gov.pl/rekrutacja. Do zainteresowanych rodziców ma także trafić ulotka z podstawowymi informacjami w tej sprawie.

Uczniowie klas VIII nie będą jedynym rocznikiem, który będzie się uczył zgodnie z nową podstawą programową. Jest ona wprowadzana stopniowo - w minionym roku szkolnym uczyli się zgodnie z nią uczniowie klas VII, I i IV szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z nową podstawą programową będą się uczyli uczniowie klas I, II, IV, V, VII i VIII. Dla kolejnych klas objętych reformą przygotowano nowe podręczniki – w tym roku MEN dopuściło do użytku szkolnego 150 podręczników dla klasy II, V i VIII.

Z początkiem nowego roku szkolnego wejdą również w życie przepisy dotyczące m.in. szkolnictwa zawodowego oraz nowych dokumentów szkolnych.

I tak od 1 września 2018 r. nastąpi zmiana definicji młodocianego pracownika. Będzie nim teraz osoba, która ukończyła 15 (obecnie 16), a nie przekroczyła 18 lat. Zatem uczniowie szkoły podstawowej, którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2018 r. w klasie VIII, mogą planować kontynuowanie nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy (jako młodociany pracownik).

Od września szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Legitymacje elektroniczne będą miały formę plastikowych kart wielkości karty kredytowej.

Ważność legitymacji elektronicznej będzie poświadczana za pomocą umieszczanej na niej holograficznej naklejki, czyli tak jak jest poświadczana ważność legitymacji studenckich.

Na awersie karty będzie zdjęcie ucznia, jego imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania oraz nazwa i adres szkoły. W prawym rogu znajdzie się symbol mikroskopu. Taki sam awers będą miały legitymacje dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i dla dorosłych.

Na rewersie będzie informacja o uprawnieniu posiadacza legitymacji do ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. Pod nią będzie osiem miejsc na naklejki holograficzne.

Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola. Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych będą miały inny awers i rewers. Na awersie znajdzie się imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania oraz nazwa i adres przedszkola. Na rewersie będzie informacja o uprawnieniach do ulg na przejazdy i cztery miejsca na naklejki holograficzne.

Karta - legitymacja szkolna będzie miała kolor różowy, przechodzący w łososiowy, a przedszkolna będzie pomarańczowo-niebieska.

O tym, czy uczniowie będą nadal się posługiwali papierowymi legitymacjami, czy dostaną e-legitymacje, będą decydowały organy prowadzące szkoły. To właśnie one będą ponosiły koszty wydania e-legitymacji uczniom i słuchaczom - około 17 zł za egzemplarz.

W nowym roku szkolnym mają zostać wprowadzone także tzw. mLegitymacje. MEN chce bowiem, by uczniowie mogli mieć w smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym aplikację potwierdzającą posiadanie legitymacji szkolnej. Na początku sierpnia do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Mobilna legitymacja szkolna, czyli mLegitymacja nie ma zastępować fizycznych dokumentów (legitymacji papierowej lub e-legitymacji), a jedynie potwierdzić ich posiadanie, kiedy uczeń nie ma ich przy sobie. Będzie zawierała dane dotyczące tożsamości ucznia, wskazywała szkołę, do której on uczęszcza, i termin ważności dokumentu. Weryfikacja danych będzie się odbywała m.in. na podstawie okazania - jak w przypadku dokumentu papierowego lub e-legitymacji. Na żądanie osoby uprawionej do kontroli legitymacji uczeń okaże mLegitymację na ekranie swojego telefonu. Osoby uprawione do kontroli będą mogły też zweryfikować mLegitymację za pomocą specjalnej aplikacji.

mLegitymacje szkolne będą mogły być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno szkół publicznych, jak niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W czerwcu w Siedlcach Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło testy mLegitymacji szkolnej i mLegitymacji studenckiej. Wprowadzane dokumenty mobilne są częścią programu mDokumenty. Na razie mLegitymacje będą dostępne na urządzenia z systemem Android (wersja minimum 6.0).(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka