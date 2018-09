RYNEK WALUTOWY

"EUR/PLN zaczyna tydzień na poziomie 4,30. Perspektywa utrzymania mocnego dolara w połączeniu z raczej małym prawdopodobieństwem pozytywnych informacji dotyczących wojen handlowych sprawiają, że i złoty nie powinien się umacniać" - napisali w poniedziałkowym raporcie analitycy mBanku.

W opinii ekonomistów Banku Millennium, kluczowa dla sentymentu na rynku walutowym może okazać się kwestia eskalacji wojen handlowych, co może sprowadzić kurs eurozłotego na wyższe poziomy.

"W tym tygodniu USA prawdopodobnie wdrożą 25-proc. cła na chińskie towary o wartości aż 200 mld USD. Wciąż niespokojnie jest także wśród walut emerging markets. (...). Niespokojnie jest ponadto w Argentynie oraz kolejnym kraju rynków wschodzących Brazylii, gdzie sąd ogłosił, iż przebywający w więzieniu, lecz prowadzący w sondażach Luiz Inacio Lula da Silva nie będzie mógł wystartować w wyborach prezydenckich. W takim środowisku oczekujemy, iż kurs EUR/PLN będzie próbował naruszyć barierę 4,30" - napisali analitycy Millennium.

Turecki urząd Turkiye Istatistik Kurumu podał w poniedziałek, że w sierpniu ceny konsumpcyjne w Turcji wzrosły o 17,9 proc. w ujęciu rocznym wobec wzrostu w lipcu o 15,9 proc.

RYNEK DŁUGU

"W najbliższych dniach spodziewamy się konsolidacji rentowności w przedziale 1,58-1,63 proc. (dwuletnie), 2,50-2,60 proc. (pięcioletnie) oraz 3,15-3,30 proc. (dziesięcioletnie). Ministerstwo Finansów poinformowało, że 6 września przeprowadzi aukcję sprzedaży obligacji skarbowych o wartości 3-6 mld zł. (...). Publikacja planu sprzedaży obligacji nieznaczne osłabiła popyt na polskie obligacje" - napisali analitycy Banku Pekao.

Zdaniem Mirosława Budzickiego z PKO BP, poza czynnikami krajowymi, cały czas istotne znaczenie będą miały tendencje na rynkach bazowych.

"Mimo wzrostu obaw w ostatnich dniach o sytuację niektórych państw wschodzących (m.in. Turcji, czy Argentyny), w dalszym ciągu pozytywne oczekiwania w odniesieniu do tendencji w gospodarce globalnej wraz z oczekiwaniami na wrześniową podwyżkę stóp procentowych w USA mogą przyczynić się do wzrostu rentowności US Treasuries w kierunku 2,9 - 3,0 proc., ale też i Bundów do 0,5 proc. W otoczeniu rosnących rentowności obligacji na świecie należy się liczyć z podobnym wzrostem notowań również na krajowym rynku długu, co szczególnie powinno być widoczne na dłuższym końcu krzywej dochodowości" - napisał w porannej nocie strateg rynku długu.

poniedziałek piątek piątek 9.30 16.45 9.40 EUR/PLN 4,2969 4,2859 4,2936 USD/PLN 3,7056 3,681 3,6752 CHF/PLN 3,8209 3,8 3,8034 EUR/USD 1,1596 1,1643 1,1682 OK0720 1,57 1,57 1,56 DS1023 2,51 2,51 2,47 WS0428 3,17 3,17 3,14

(PAP Biznes)