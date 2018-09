TSL otworzył największe poza Chinami centrum R&D w Warszawie do badań nad AI



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Chiński koncern TCL, jeden z największych na świecie producentów telewizorów LCD, otworzył centrum badawczo-rozwojowe TCL Research Europe. Bedzie to największe poza Chinami centrum R&D należące do koncernu. Prace znajdzie tu ponad 100 specjalistów. We współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego będą pracować m.in. nad rozwojem Sztucznej Inteligencji (AI), podali przedstawiciele koncernu.

"W warszawskim centrum bedzie pracowac ponad 100 specjalistów od Sztucznej Inteligencji, głównie inzynierów i researcherów" - powiedział szef polskiego centrum badawczo-rozwojowego dr Bartosz Biskupski podczas uroczystości otwarcia.

TCL bedzie w tym celu współpracowac z wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, dlatego dyrektor generalny TCL Research Europe Bartosz Biskupski i dziekan wydziału prof. dr hab. Paweł Strzelecki podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowali wymianę doświadczeń ekspertów koncernu i naukowców w pracach nad sztuczną inteligencją oraz w tworzeniu prac naukowych.

"Pracujący w stolicy Polski specjaliści będą badać, jak algorytmy AI mogą być wykorzystane do osiągania najlepszej jakości obrazu oraz do dostarczenia najnowocześniejszych funkcjonalności w urządzeniach elektronicznych" - dodał Biskupski.

dr Bartosz Biskupski to polski naukowiec i dotychczasowy szef działu Sztucznej Inteligencji w Samsungu.

Warszawskie centrum badawczo-rozwojowe to kolejna inwestycja elektronicznego giganta w Polsce - od 2007 r. TCL prowadzi fabrykę w Żyrardowie. Prace TCL Research Europe wzbogaca technologicznie najważniejsze globalne produkty koncernu: telewizory, smartfony oraz aplikacje tzw. Inteligentnego Domu.

Centrum R&D będzie też pracować nad ulepszaniem produktów TCL, by dzięki sztucznej inteligencji rozumiały i używały ludzkich języków, co uczyni je bardziej przyjaznymi dla użytkowników.

"Eksperci będą także pracować nad optymalizacją algorytmów AI, aby mogły one być wykorzystywane bezpośrednio w urządzeniach, a nie w tzw. chmurze. Pozwoli to zwiększyć poczucie prywatności użytkowników - produkty TCL mają też szybciej reagować i w mniejszym stopniu być zależne od dostępności sieci internetowej" - podsumował Biskupski.

(ISBnews)