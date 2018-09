PLL LOT uruchomiły połączenie z Warszawy do Lublina



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły dziś połączenie z Warszawy do Lublina, podał przewoźnik. Połączenie Warszawa-Lublin to 10. połączenie krajowe w siatce LOT-u.

"Mamy nadzieję, że nasza najnowsza propozycja przypadnie do gustu pasażerom. Na pokładzie naszych samolotów umożliwiamy im najszybszą i najwygodniejszą podróż między Warszawą-Lublinem, co jest warte podkreślenia szczególnie teraz, w trakcie dużych inwestycji infrastrukturalnych między tymi miastami, które wydłużają czas przejazdu pociągiem czy samochodem" - powiedział dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki, cytowany w komunikacie.

Rejsy odbywają się pięć razy w tygodniu (poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele). Do obsługi rejsów LOT przeznaczył turbośmigłowy samolot Bombardier Q400, na pokładzie którego znajduje się 78 foteli dla pasażerów, podano także.

"Połączenie Warszawa-Lublin to 10. połączenie krajowe w siatce LOT-u. Oprócz niego LOT oferuje swoim pasażerom możliwość podróżowania z Warszawy: do Gdańska, Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania i Szczecina oraz z Krakowa do Gdańska" - czytamy dalej.

Trasa Warszawa-Lublin wpisuje się w obowiązującą strategię LOT-u, która zakłada konsekwentny rozwój rejsów zasilających port przesiadkowy w Warszawie, a jednocześnie wzmacnianie pozycji przewoźnika w regionalnych portach lotniczych w Polsce (w miarę dostępności floty i pojawiających się możliwości rynkowych), podkreślono także.

"W 2017 r. LOT przewiózł łącznie ponad 6,8 mln pasażerów, czyli o ponad 25% więcej niż rok wcześniej. W tym roku przewoźnik spodziewa się wyniku ok. 9 mln pasażerów, żeby w 2019 r. przekroczyć barierę 10 mln. Dla LOT-u pracuje dziś 3 tys. osób w kilkudziesięciu krajach na całym świecie" - czytamy również.

Polskie Linie Lotnicze LOT są spółką Skarbu Państwa. Podstawową działalnością spółki jest transport lotniczy osób w komunikacji krajowej i międzynarodowej. PLL LOT miały ponad 6,8 mln pasażerów w 2017 r., co oznaczało wzrost o ok. 25% r/r.

(ISBnews)