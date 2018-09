11bit studios zakłada 'bardzo roboczo' ok. 20 mln zł budżetu 'Projektu 8'



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - 11bit studios zakłada "bardzo roboczo", że gra pod roboczym tytułem "Projekt 8" będzie miała łączny budżet ok. 20 mln zł, poinformował prezes Grzegorz Miechowski.

"Zakładamy, że skala 'Projektu 8' będzie większa niż 'Frostpunk'. Budżet można oszacować na ok. 20 mln zł, ale to bardzo robocze założenie" - powiedział Miechowski na spotkaniu z dziennikarzami.

Dodał, że deweloper chce tę grę wydać "multiplatformowo".

"Projekt ten idealnie wpisuje w naszą misję tworzenia gier z drugim dnem i oryginalnym przesłaniem. Nie będzie miała ciężkiego klimatu, jak 'Frostpunk'. Będzie to zupełnie nowy świat. Wyjątkowo małe są szanse, że premiera będzie w przyszłym roku. Jesteśmy aktualnie w końcu fazy prototypu" - dodał prezes.

Wskazał, że nad projektem pracuje kilkanaście osób i teraz ten zespół będzie rozbudowywany.

"Nie skanibalizuje 'Frostpunka', ale też mamy podejście elastyczne. To dobrze, gdy czasem ludzie zmienią temat, którym się zajmują" - ocenił Miechowski.

Przypomniał, że łączny budżet "Frostpunk" z marketingiem wyniósł 12 mln zł.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)