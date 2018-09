Zniesienie limitu składek na ubezpieczenie społeczne, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą ZUS, powinno wystartować na początku przyszłego roku. Przepisy w tej sprawie prezydent Andrzej Duda skierował jednak do Trybunału Konstytucyjnego.

Jeśli trybunał da im zielone światło, wówczas można się spodziewać, że w budżecie państwa pojawi się kilka nieplanowanych miliardów złotych. I to w samym szczycie walki wyborczej (do naszego i europarlamentu). – Chodzi o dodatkowe ok. 7 mld zł wpływów. Ale na razie zakładamy wariant ostrożnościowy – bez zniesienia 30-krotności – potwierdza DGP minister finansów Teresa Czerwińska.

Dzięki temu budżet na 2019 r. przygotowany jest na każdą ewentualność. Dodatkowe pieniądze w kasie państwa potencjalnie mogą pomóc zmniejszyć deficyt. Albo – co prawdopodobne – wykonać dodatkowe gesty w kierunku przyszłych wyborców. Na przykład wprowadzić jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów w wysokości 500 zł.

