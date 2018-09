URE: Ponad 780 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca lipca



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Monitoring Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wykazał, że do końca lipca 2018 r. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokonało 582,62 tys. gospodarstw domowych i 197,76 tys. innych podmiotów, podał URE.

"Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec lipca 2018 r. wyniosła 197 757, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 9 526, co stanowi wzrost o 5,1%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec lipca 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 582 621, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 35 754, co stanowi wzrost o 6,5%, podano również" - czytamy w komunikacie.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A, B, C w czerwcu 2018 r. wyniosła 858, natomiast w lipcu 2018 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 796, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). Natomiast w grupie taryfowej G w czerwcu 2018 r. przeprowadzono 4 454 zmian sprzedawcy, a w lipcu 2018 r. liczba ta wyniosła 4 563 zmian.

(ISBnews)