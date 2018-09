USA: "New Yorker" po protestach odwołuje zaproszenie dla Bannona na swój festiwal

Źródło: PAP

Amerykański tygodnik "New Yorker" odwołał wystosowane do Steve'a Bannona, byłego stratega i szefa kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, zaproszenie na swój doroczny festiwal po protestach innych zaproszonych gości - podaje we wtorek agencja AFP.