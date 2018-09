Według sondażu przeprowadzonego dla komercyjnej telewizji La7, którego wyniki podano do wiadomości w poniedziałek, Ligę, która doprowadziła do zaostrzenia polityki migracyjnej, popiera ponad 32 proc. Włochów. Od końca lipca poparcie to wzrosło o 2 punkty procentowe.

W marcowych wyborach ugrupowanie Salviniego zdobyło około 17 proc. głosów.

Poparcie stracił zaś koalicjant tej partii, antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd. Wynosi ono obecnie 28 proc., podczas gdy w lipcu ruch ten popierało prawie 30 proc. Włochów. W wyborach w marcu głosy na tę formację oddało 32 proc. wyborców.

Oba rządzące Włochami ugrupowania mają łącznie 60-procentowe poparcie.

Opozycyjna centrolewicowa Partia Demokratyczna może liczyć z kolei na ponad 17 proc. głosów. Poparcie dla drugiego ugrupowania opozycji, Forza Italia spadło do 6,9 proc., z 14 proc. w ostatnich wyborach.(PAP)