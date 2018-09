PAIH: Korea na 1. miejscu obsługiwanych inwestorów z portfelem na 1,9 mld euro



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Pierwszy raz w historii Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) inwestycje południowokoreańskie osiągnęły największą łączną wartość wśród projektów obsługiwanych. Wartość deklarowanych przez koreańskich inwestorów nakładów to blisko 1,9 mld euro, podała Agencja.

"Traktujemy to jako efekt m.in. zeszłorocznej, gigantycznej inwestycji koncernu LG Chem. Większość tych projektów również dotyczy sektora elektromobilności" - skomentował wiceprezes PAIH Krzysztof Senger, cytowany w komunikacie.

Wartość nakładów inwestycyjnych deklarowanych przez południowokoreańskich inwestorów PAIH wynosi blisko 1,9 mld euro, co stanowi 1/4 całego portfela Agencji (7,3 mld euro). Czołówkę z największym capeksem tworzą z nimi koncerny chińskie (1,37 mld euro) i niemieckie (895 mln euro).

"W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wartość BIZ z Półwyspu podwoiła się. Biorąc pod uwagę, że PAIH obsługuje obecnie 10 południowokoreańskich projektów, średnie, deklarowane zaangażowanie w jednym wynosi blisko tyle, ile wszystkie francuskie (8 projektów; 213 mln euro) czy brytyjskie inwestycje (12; 242 mln euro)" - czytamy w komunikacie.

W 2017 r. największą zamkniętą przez Agencję, inwestycją była budowa fabryki baterii litowo-jonowych LG Chem. Koncern zainwestuje ok 1,3 mld euro.

"Tegoroczna aktywność koreańskich inwestorów to efekt. m.in. gigantycznej inwestycji LG Chem" - podkreślił Senger.

Wiceprezes wskazał, że większość tych projektów również dotyczy sektora elektromobilności.

"Jeśli wszystkie zostaną zrealizowane, Polska będzie europejskim liderem w tej branży, z w pełni rozwiniętym ekosystemem producentów i poddostawców" - uważa Senger.

Zauważa także, że niemal 2/3 wszystkich BIZ z tego sektora to inwestycje południowokoreańskie.

Łączny capex BIZ z Korei Południowej, Chin, Japonii, Tajwanu, Singapuru, Indii i ZEA przekracza 3,7 mld euro, co stanowi połowę wartości wszystkich 177 obsługiwanych obecnie projektów. Tym samym azjatyccy inwestorzy zdominowali portfel PAIH. Agencja spodziewa się jednak silniejszej współpracy z tamtejszymi przedsiębiorstwami.

"Mamy już kilkanaście biur handlowych w Azji, docelowo uruchomimy ich blisko 20. Ich zadaniem, oprócz wsparcia polskich firm, jest łowienie zagranicznych inwestorów. W związku z tym liczymy na jeszcze większe zainteresowanie azjatyckich koncernów Polską" - podsumował Senger.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspiera obecnie 177 inwestycji z 27 państw świata. W tym roku zamknęła 31 projektów o wartości 875 mln euro. Obsłużeni przez PAIH inwestorzy planują stworzyć ok. 8,3 tys. etatów, podano także w materiale.

Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez zagraniczne biura handlowe (ZBH) na całym świecie.

(ISBnews)