„Ruszamy z długo przygotowywaną inwestycją. Prace mające na celu zlokalizowanie źródła mają być przeprowadzone jesienią i zimą z uwagi na ochronę przyrody, głównie siedlisk ptaków, natomiast sama budowa odwiertu ruszy w przyszłym roku i potrwa 6 - 7 miesięcy” – powiedział PAP wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński.

Gmina Szaflary otrzymała 100 proc. dofinansowania na inwestycję z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości niemal 45 mln zł. Jak wyjaśnił Szkaradziński, będzie to otwór badawczo-eksploatacyjny.

„Badania mają dać odpowiedź na pytanie, czy wydobywaną z wnętrza ziemi wodę należy z powrotem zatłaczać, ponieważ obecnie nikt nie kontroluje zatłaczania powrotnego wody geotermalnej. Schłodzoną wodę geotermalną zatłacza przedsiębiorstwo Geotermia Podhalańska, natomiast przedsiębiorcy, którzy eksploatują źródła geotermalne na potrzeby rekreacyjne, choćby basenów, wypuszczają schłodzoną wodę do rzek i potoków, bez zatłaczania jej z powrotem do ziemi. Badania mają dać odpowiedź, czy zatłaczanie jest konieczne, aby w przyszłości nie okazało się, że źródła się wyczerpały. Te badania są kluczowe dla przyszłości całej geotermii w Polsce” – wyjaśnił wójt Szaflar.

Zgodnie z umową z NFOŚiGW, odwiert ma mieć głębokość 5200 metrów z możliwością pogłębienia do 7 tys. metrów. Eksperci przewidują, że woda w tym odwiercie będzie miała temperaturę powyżej 120 stopni Celsjusza.

„Jeżeli Główny Geolog Kraju stwierdzi, że konieczne są dalsze badania niecki, to otwór będzie pogłębiony. Nowy odwiert ma dać informacje o zasobach geotermalnych całego fliszu podhalańskiego. Posiadamy już wszystkie niezbędne zgody na wykonanie prac, a przetarg na wiercenie otworu będzie obejmował zakres do 7 tys. metrów” – wyjaśnił Szkaradziński.

Ciepło z nowego odwiertu ma służyć nie tylko do ogrzewania domów, ale i do produkcji energii elektrycznej, która ma pokryć zapotrzebowanie tego ośrodka wydobywczego. Nowe źródło ma zasilić obecnie eksploatowane trzy odwierty zaopatrujące w ciepło Zakopane i sąsiednie wsie. Ma także powstać sieć ciepłownicza w gminie Szaflary i magistrala ciepłownicza do Nowego Targu.

