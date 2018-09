Euronet przejmuje 471 bankomatów sieci Global Cash i SKOK24 od spółki Aplitt



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Euronet Polska podpisał ze spółką Aplitt umowę obejmującą przejęcie 167 zewnętrznych bankomatów, działających obecnie pod marką Global Cash oraz zarządzanie siecią 304 bankomatów, które obecnie działają pod marką SKOK24, podał Euronet.

"Nabycie ogólnopolskiej sieci bankomatów SKOK24 i Global Cash przez Euronet Polska jest kolejnym krokiem do zwiększania sieci bankomatów spółki w Europie. Aż 471 bankomatów zlokalizowanych w atrakcyjnych lokalizacjach wzmocni polską sieć bankomatów Euronet. Umowa obejmuje m.in. przejęcie 167 zewnętrznych bankomatów, działających obecnie pod marką Global Cash. Dodatkowo, Euronet podpisał umowę na zarządzanie 304 bankomatów, które obecnie działają pod marką SKOK24" - czytamy w komunikacie.

Wspomniane bankomaty znajdują się w oddziałach Kasy Stefczyka i będą firmowane zarówno przez Euronet, jak i SKOK24.

"Decyzja o transakcji, poprzedzona wnikliwymi analizami, wynika ze zmiany profilu działalności spółki Aplitt - z operacyjnej na zarządczą i inwestycyjną. Do podjęcia takiego kroku zachęciła nas również wola partnerów biznesowych. Grono blisko 900 tysięcy członków Kasy Stefczyka zachowa niezmienione stawki opłat za korzystanie z bankomatów SKOK24 oraz preferencyjne warunki dostępu do ponad 8 000 maszyn sieci Euronet" - powiedziała członek zarządu Aplitt Alicja Kuran-Kawka, cytowana w komunikacie.

"Współpraca ze spółką Aplitt i pozyskanie sieci 471 bankomatów to istotny element wzmacniania naszej rynkowej pozycji. Jest to druga tak duża transakcja w tym roku, po umowie z Credit Agricole, dzięki której nasza sieć powiększyła się o 193 urządzenia. Jako jeden z największych niezależnych operatorów bankomatów w Europie doceniamy znaczenie polskiego rynku i chcemy w niego inwestować, stale rozwijając nasz potencjał. Połączenie sił sieci Euronet, Global Cash oraz SKOK24, z którymi w dalszym ciągu prowadzimy rozmowy dotyczące przejęcia kolejnych urządzeń, niewątpliwie się do tego przyczyni" - dodał country manager Euronet Polska Robert Midura, także cytowany w materiale.

Marka SKOK24 nie zniknie z rynku - maszyny przekazane przez Aplitt zachowają swoje oznakowanie, które uzupełni charakterystyczny logotyp Euronet. Zachowane zostaną także ich dotychczasowe funkcjonalności, a dodatkowo Euronet zapewni członkom SKOK możliwość realizacji wpłat w swoich wpłatomatach oraz dostęp do całodobowego telefonicznego Centrum Obsługi Klienta w języku polskim. Ponadto niektóre urządzenia SKOK24 zostaną zmodernizowane i przekształcone we wpłato-bankomaty, umożliwiając tym samym nie tylko wypłatę, ale również i wpłatę środków na konto, podsumowano.

Euronet Polska Sp. z o.o. jest częścią Euronet Worldwide - światowego lidera w zakresie przetwarzania bezpiecznych elektronicznych transakcji finansowych oraz właściciela największej sieci bankomatów na terenie Europy. Ponadto firma Euronet oferuje przetwarzanie transakcji pre-paid oraz zintegrowane oprogramowanie, które wspiera pracę wielu instytucji finansowych. Euronet jest również właścicielem firmy RIA Financial Services, za pośrednictwem której oferuje usługi przekazów pieniężnych. W Polsce firma działa od 1995 r.

