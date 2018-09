Jak powiadomił rząd węgierski na swojej stronie internetowej, stan kryzysowy przedłużono w interesie bezpieczeństwa Węgier i ochrony ich granic.

"Rozwiązanie to daje specjalne, określone w ustawie kompetencje organom państwa i ochrony porządku, gwarantując, że nadal będziemy w stanie jak najskuteczniej występować przeciwko nielegalnej imigracji wzdłuż granicy państwowej oraz na terytorium kraju" – napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

CIR oświadczył, że granicy należy bronić, gdyż nie ustają próby nielegalnego jej przekroczenia. "Policja regularnie wykrywa na terytorium kraju nielegalnych migrantów, których następnie przekazuje do ogrodzenia granicznego" – czytamy w komunikacie.

CIR dodał, że na bałkańskim szlaku imigracyjnym przebywa obecnie kilka tysięcy migrantów, z których wielu próbuje przedostać się przez węgierską granicę i "gdyby nie ochrona granicy, Węgry ponownie znalazłyby się w sytuacji podobnej presji, jak podczas masowej imigracji w 2015 r.".

Stan kryzysowy spowodowany masowym napływem migrantów obowiązuje na Węgrzech od 2015 roku. Węgry były wtedy głównym krajem tranzytowym dla uchodźców i migrantów usiłujących dotrzeć do Europy Zachodniej. Do czasu wzniesienia przez władze węgierskie ogrodzenia na granicach z Serbią i Chorwacją w 2015 roku do kraju przedostało się w drodze do bogatszych państw UE prawie 400 tys. migrantów.

Wiosną ubiegłego roku zaostrzono na Węgrzech przepisy, wprowadzając zasadę, że osoby ubiegające się o azyl muszą w razie stanu kryzysowego czekać na rozpatrzenie wniosku w strefach tranzytowych na granicy. Jednocześnie umożliwiono zatrzymywanie cudzoziemców przebywających nielegalnie na Węgrzech na całym terytorium kraju i odprowadzanie ich na granicę.

Według danych dostępnych na stronie internetowej policji węgierskiej w sierpniu zatrzymano na Węgrzech 13 nielegalnych migrantów, zaś w lipcu 18.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)