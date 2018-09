Bank Pekao podpisał z Microsoftem porozumienie o strategicznym partnerstwie



Krynica-Zdrój, 04.09.2018 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał z firmą Microsoft porozumienie o strategicznym partnerstwie, poinformował prezes banku Michał Krupiński. Może ono zaowocować m.in. nowymi produktami w ofercie Pekao.

"Bardzo dużą wagę przywiązujemy do partnerstw strategicznych. Jesteśmy w rozmowach z ok. 100 [potencjalnymi] partnerami strategicznymi. Jako jedno z pierwszych chcemy podpisać memorandum of understanding z Microsoftem" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Z wypowiedzi prezesa wynika, że strony porozumienia chcą m.in. skupić się na edukacji klientów banku (np. z sektora MŚP) w obszarze rozwiązań cyfrowych. Według banku, polskie firmy "mają wiele do nadrobienia" np. w obszarach korzystania z e-faktur czy elektronicznego obiegu dokumentów.

"Mamy zidentyfikowane ok. 20 inicjatyw. Jesteśmy nastawieni na testowanie rozwiązań, które dadzą najwięcej korzyści dla klientów. Chcemy wyjść z pionierskimi rozwiązaniami" - dodał wiceprezes banku Marek Tomczuk.

"To pomoże w stworzeniu atrakcyjniejszej oferty cyfrowej dla MŚP i klientów detalicznych" - wskazał Krupiński i potwierdził, że w związku ze współpracą można spodziewać się nowych produktów banku.

Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)