Comarch: Portfel zamówień na ten rok jest 'mocno wyżej' w ujęciu r: r



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Comarchu jest "mocno wyżej" w ujęciu r/r, a ok. 20-proc. dynamika wzrostu przychodów z I półrocza może zostać utrzymana w całym roku, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Konrada Tarańskiego.

"Backlog [na bieżący rok] jest mocno wyżej. Po I półroczu widać już duże wzrosty przychodów, po 20% i to można sobie odnieść. Portfel na przyszły rok też jest mocno dodatni, ale zbyt wcześnie, by o tym mówić, na razie to nie są duże wolumeny sprzedaży. Tam również widzimy wzrost o kilkanaście procent" - powiedział Tarański podczas konferencji prasowej.

Wiceprezes podkreślił, że wzrosty przychodów grupy w II kwartale w kluczowych - poza sektorem publicznym - segmentach mają charakter powtarzalny. Wskazał ponadto na zdobyte w I półroczu umowy w sektorze telekomunikacyjnym, w tym m.in. w Azji, dotyczące m.in. na software do implementacji generacji 5G.

Według słów Tarańskiego, po dotychczasowych inwestycjach infrastrukturalnych w kolejnych 2-3 latach nakłady inwestycyjne grupy mogą spaść do poziomu ok. 50 mln zł. Z kolei poziom wydatków na badania i rozwój w tym roku ma być stabilny wobec roku poprzedniego (ok. 180 mln zł).

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)