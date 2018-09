"Pozostanę wierną koleżanką z drużyny prezydenta oraz premiera, których determinację podziwiam, a wartości oraz patriotyzm podzielam" - podała w oświadczeniu Flessel.

Jak zauważa Reuters, do rezygnacji pochodzącej z Gwadelupy popularnej minister doszło przed spodziewaną rekonstrukcją rządu.

Wcześniej pod koniec sierpnia z urzędu zrezygnował minister środowiska Francji Nicolas Hulot. Uzasadnił to brakiem postępu w zapobieganiu zmianom klimatycznym i rozwiązywaniu innych problemów ekologicznych.

Na jego miejsce we wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron powołał dotychczasowego przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Francoisa de Rugy'ego. Reuters opisuje tego związanego z Zielonymi polityka jako "pragmatyka". Wskazuje, że wsparł on ubiegłoroczną decyzję Macrona, by przełożyć plan zmniejszenia udziału energii atomowej w całości francuskiej produkcji elektrycznej.(PAP)

