W 2017 roku w Polsce wyprodukowano ok. 22 tys. łodzi motorowych oraz jachtów, z czego ok. 90 proc. przeznaczone było na eksport - podała KUKE. Jak podkreślono w komunikacie, od 2009 r. coroczny wzrost produkcji to ok. 10 proc.

Dodano, że Polska – tuż po USA – jest liderem w produkcji łodzi motorowych w segmencie 6-9 metrów – na świecie ponad 50 proc. takich motorówek pochodzi z Polski. "To prężnie rozwijająca się branża – w Polsce funkcjonuje około 150-170 stoczni, z czego 6 największych zatrudnia zespoły liczące od 500-1500 osób" - zaznaczono.

Według KUKE, zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń kontraktów oraz finansowania może okazać się niezbędne do utrzymania dotychczasowej dynamiki wzrostu produkcji jachtowej. "Może się to przełożyć na zwiększenie zatrudnienia oraz eksportu i wzmocnienie krajowej gospodarki" - oceniono.

W Polsce, jak podkreślono, produkowane są łodzie motorowe i żaglowe do 15 metrów. Roczna polska produkcja to ok. 17 tys. łodzi motorowych do 9 metrów i ok. 2 tys. żaglowych.

Polskie jachty trafiają m.in. do: Norwegii, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Oprócz jachtów i motorówek – w tym luksusowych – produkuje się u nas osprzęt do wszelkiego rodzaju łodzi - np. ok. połowa wszystkich jednostek typu Tall Ships jest wyposażona w żagle od polskiego producenta.

"Sprzedaż zagraniczna jachtów to obecnie jedynie 0,19 proc. wartości całego polskiego eksportu, ale regularnie rośnie i stanowi znakomitą wizytówkę Polski jako wytwórcy wysokiej jakości dóbr luksusowych" - podkreśliła cytowana w komunikacie wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Katarzyna Kowalska. Dodała, że aby zapewnić branży dalszą możliwość wzrostu, warto skorzystać z instrumentów zabezpieczających transakcje.

"Doświadczenie KUKE pokazuje, że w tym przemyśle przydatne mogą być nie tylko gwarancje kontraktowe, ale także aranżowanie finansowania dla zagranicznych nabywców jachtów i ubezpieczanie tego rodzaju transakcji" - zaznaczyła.

Kowalska spodziewa się wzrostu zainteresowania eksporterów jachtów "posiadaniem dobrej oferty finansowej dla potencjalnych nabywców", a tym samym dalszego ożywienia w tym segmencie eksportu.

Akcjonariuszami KUKE są Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym. (PAP)

autor: Magdalena Jarco