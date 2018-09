Niższe przychody Lego za pierwsze półrocze

Źródło: PAP

Przychody duńskiego producenta klocków Lego spadły w pierwszej połowie 2018 r. - podała we wtorek agencja AP. Gorsze wyniki, jak dodano, w porównaniu z tym samym okresem ub. r. to efekt bankructwa sieci sklepów z zabawkami Toys R Us na rynku amerykańskim, w Wielkiej Brytanii i Australii.