"Dziś złoty zachowuje się trochę słabiej, co jest głównie spowodowane awersją do ryzyka na światowych rynkach, sytuacją w Turcji i napięciami w światowym handlu wywołanymi przez renegocjację umowy NAFTA. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku sesji EUR/PLN może poruszać się w przedziale 4,28-4,33" - powiedział Marcin Turkiewicz, diler walutowy z mBanku.

Zdaniem Jakuba Rybackiego, ekonomisty z ING Banku Śląskiego, w najbliższych dniach EUR/PLN utrzyma się w przedziale 4,30-4,32.

"W kolejnych dniach sentyment międzynarodowy zapewne pozostanie negatywny dla rynków wschodzących i najprawdopodobniej złoty utrzyma się w okolicach bieżącego poziomu 4,30-4,32" - powiedział.

RYNEK DŁUGU

Rybacki zwrócił uwagę, że w poniedziałek rentowności krajowych SPW wzrosły znacznie bardziej niż miało to miejsce na pozostałych rynkach europejskich.

"Dominującym czynnikiem, który wczoraj spowodował słabość obligacji prawdopodobnie były problemy jednego z TFI, czyli zjawisko lokalne, niekoniecznie podyktowane sentymentem do rejonu czy do rynków wschodzących. To było raczej krótkotrwałe zaburzenie" - powiedział Rybacki.

"Sentyment na krajowym rynku długu pewnie dalej będą wyznaczały zmiany na rynkach europejskich. W tym momencie mamy drobne wzrosty, natomiast pod koniec tygodnia napłyną informacje z USA odnośnie porozumienie NAFTA i nowego pakietu ceł dla Chin. Te wydarzenia raczej będą wspierać wycenę obligacji i będą powodować utrzymanie rentowności na niskich poziomach" - dodał.

Inwestorzy bacznie przyglądają się rozmowom handlowym ws. renegocjacji porozumienia NAFTA między USA a Kanadą, które mają zostać wznowione w środę.

Rynki oczekują też na wieści odnośnie ewentualnego wprowadzenia nowych ceł na chińskie towary w wysokości 200 mld dolarów. Konsultacje publiczne w tej sprawie, przeprowadzane przez amerykańską administrację, kończą się w czwartek. Według doniesień medialnych możliwa decyzja ws. nowych ceł może zapaść jeszcze w tym tygodniu.

Ministerstwo Finansów podało we wtorek w komunikacie, że na przetargu 6 września, zaoferuje obligacje OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428, WZ0528 i WS0429 za 3-4 mld zł.

wtorek wtorek poniedziałek 16.40 9.30 16.10 EUR/PLN 4,3118 4,3014 4,2904 USD/PLN 3,7363 3,7145 3,6952 CHF/PLN 3,8270 3,823 3,8112 EUR/USD 1,1541 1,158 1,1611 OK0720 1,59 1,59 1,58 DS1023 2,55 2,56 2,55 WS0428 3,21 3,20 3,20

(PAP Biznes)