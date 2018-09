Indeks S&P 500 spada o 0,11 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,25 proc., a Nasdaq idzie w dół o 0,26 proc. Spadkom przewodzą spółki sektora telekomunikacyjnego.

Ford niespodziewanie zanotował wzrost sprzedaży pojazdów w sierpniu o 4,1 proc. Akcje firmy odzieżowej Nike spadają o 2,5 proc. po prezentacji kampanii reklamowej z budzącym kontrowersje futbolistą Colinem Kaepernickiem.

Dolar utrzymał aprecjację, a amerykańskie papiery skarbowe pogłębiły straty po nieoczekiwanym wzroście indeksu ISM w amerykańskim przemyśle na 14-letni szczyt. USD umacnia się względem koszyka walut o 0,5 proc. do 95,6 pkt.

Wskaźnik ISM wzrósł do 61,3, pkt. w sierpniu, z 58,1 pkt. w poprzednim miesiącu.

Eurodolar spada o 0,5 proc. do poziomu 1,1556.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,3 proc. do 111,4.

Rentowność 10-letnich US Treasuries po raz pierwszy od połowy sierpnia przebiła 2,90 proc. (+ 4pb).

Prezes Banku Rezerwy Federalnej St. Louis James Bullard powiedział we wtorek, że rynki i większość członków Fed widzi wysokie prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych we wrześniu przez amerykański bank centralny.

W Europie uwagę przykuły mocne spadki rentowności papierów włoskich.

Rynki pozytywnie zareagowały na wtorkowe doniesienia z kongresu gospodarczego współrządzącej Ligi, podczas którego koalicyjna partia starała się uspokoić inwestorów co do przyszłego budżetu.

We wtorek dziennik „La Stampa” podał, że Matteo Salvini (przewodniczący Ligi i wicepremier) skłania się, by przyszłoroczny budżet zamknął się z deficytem w okolicach 2 proc. PKB, a nie ok. 3 proc., do czego Salvini przychylał się wcześniej.

Rentowność 10-letnich papierów wartościowych Włoch spadła o 10 pb. do 3,02 proc. Natomiast spread między 10-letnimi włoskimi obligacjami a 10-letnimi bundami zmniejszył się o 9 pb do 273 pb.

Funt brytyjski traci już czwartą sesję z rzędu – kwotowanie GBP/USD obniża się o ok. 0,4 proc. do 1,283, osiągając tygodniowe minimum.

Funt odrobił część wcześniejszych strat po wystąpieniu gubernatora Bank of England Michaela Carneya, który powiedział we wtorek, że jest gotów zostać na stanowisku i zrobi wszystko co w jego mocy, by pomóc w gładkim przeprowadzeniu Wielkiej Brytanii i banku centralnego przez Brexit.

Obejmując posadę szefa Bank of England w 2012 roku, Carney zastrzegł, że będzie urzędował tylko pięć lat z ośmioletniej kadencji. Już wcześniej zgodził się przedłużyć swoją kadencję do czerwca 2019 roku.

Inwestorzy bacznie przyglądają się rozmowom handlowym ws. renegocjacji porozumienia NAFTA między USA a Kanadą, które mają zostać wznowione w środę, a także czekają na wieści odnośnie ewentualnego wprowadzenia nowych ceł na chińskie towary.

Pod presją pozostają nadal rynki wschodzące.

Najwyższy spadek z walut EM notuje południowoafrykański rand, który traci ok. 2,6 proc. wobec dolara do 15,3/USD. Rand osiągnął we wtorek miesięczne minimum.

Inwestorzy zareagowali w ten sposób na informacje o pierwszej od 2009 r. recesji w RPA. Produkt krajowy brutto kurczy się o 0,7 proc. kdk w ujęciu zanualizowanym w II kwartale – podał we wtorkowym komunikacie urząd statystyczny RPA w Pretorii. Oczekiwano wzrostu 0,6 proc. kdk.

Kurs tureckiej liry obniżył się o 0,9 proc. wobec dolara do 6,69/USD.

Turecki minister finansów i skarbu Berat Albayrak potwierdzał wsparcie dla niezależności banku centralnego Turcji podczas poniedziałkowego spotkania z inwestorami w Londynie.

Argentyńskie peso traci 1,68 proc. wobec dolara do ok. 39,2/USD.

Argentyńskie media podały, że prezydent Mauricio Macri rozmawiał we wtorek o sprawach gospodarczych z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Z kolei minister skarbu Argentyny Nicolas Dujovne poleciał we wtorek do Waszyngtonu, by rozmawiać z zarządem Międzynarodowego Funduszu Walutowego nt. przyspieszenia wypłaty części z 50 mld dolarów pomocy, które MFW przyznał Argentynie. (PAP Biznes)