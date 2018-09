Szef MON: cztery dywizje wojsk operacyjnych to wciąż za mało

Źródło: PAP

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ocenił, że utworzenie czwartej dywizji wojsk operacyjnych jest zasadne, ale nie jest to "etap finalny". "Uważam, że cztery dywizje wojsk operacyjnych to wciąż za mało dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie" – mówił we wtorek w Kielcach.