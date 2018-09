Indeks S&P 500 spadł na zamknięciu o 0,17 proc. do 2.896,72 pkt.

Dow Jones Industrial zniżkował o 0,05 proc. do 25.952,48 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół o 0,23 proc. do 8.091,25 pkt.

Wśrod technologicznych spółek spadkom przewodził Facebook, któremu analitycy firmy MoffettNathanson obniżyli rekomendację do neutralnej. O ponad 1 proc. rosły zaś notowania Amazona, choć w trakcie sesji zwyżkowały blisko 2 proc., dzięki czemu kapitalizacja internetowego detalisty przejściowo przekroczyła 1 bilion dolarów. To druga w historii spółka, po Apple, której wartość osiągnęła ten pułap.

Akcje firmy odzieżowej Nike spadły o ponad o 3 proc. po prezentacji kampanii reklamowej z budzącym kontrowersje futbolistą Colinem Kaepernickiem.

Inwestorzy bacznie przyglądają się rozmowom handlowym ws. renegocjacji porozumienia NAFTA między USA a Kanadą, które mają zostać wznowione w środę, a także czekają na wieści odnośnie ewentualnego wprowadzenia nowych ceł na chińskie towary.

Wrzesień był historycznie trudnym miesiącem dla inwestorów na Wall Street. Od 1950 r. był to najsłabszy miesiąc zarówno dla DJI, jak i S&P 500. Średnio Dow tracił we wrześniu 0,7 proc., a S&P 500 spadał o 0,5 proc. Notowany od 1971 r. Nasdaq przeciętnie jest we wrześniu na minusie o 0,5 proc.

Dolar utrzymał aprecjację, a amerykańskie papiery skarbowe pogłębiły straty po nieoczekiwanym wzroście indeksu ISM w amerykańskim przemyśle na 14-letni szczyt. USD umacnia się względem euro o 0,4 proc., zaś rentowność amerykańskiej 10-latki rośnie o 4 pb i po raz pierwszy od połowy sierpnia przebiła 2,90 proc.

Wskaźnik ISM wzrósł do 61,3, pkt. w sierpniu, z 58,1 pkt. w poprzednim miesiącu.

Prezes Banku Rezerwy Federalnej St. Louis James Bullard powiedział we wtorek, że rynki i większość członków Fed widzi wysokie prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych we wrześniu przez amerykański bank centralny.

W Europie uwagę przykuły mocne spadki rentowności papierów włoskich.

Rynki pozytywnie zareagowały na wtorkowe doniesienia z kongresu gospodarczego współrządzącej Ligi, podczas którego koalicyjna partia starała się uspokoić inwestorów co do przyszłego budżetu.

We wtorek dziennik „La Stampa” podał, że Matteo Salvini (przewodniczący Ligi i wicepremier) skłania się, by przyszłoroczny budżet zamknął się z deficytem w okolicach 2 proc. PKB, a nie ok. 3 proc., do czego Salvini przychylał się wcześniej.

Rentowność 10-letnich papierów wartościowych Włoch spadła o 10 pb. do 3,02 proc. Natomiast spread między 10-letnimi włoskimi obligacjami a 10-letnimi bundami zmniejszył się o 9 pb do 273 pb.

Funt brytyjski traci już czwartą sesję z rzędu – kwotowanie GBP/USD obniża się o ok. 0,1 proc. do 1,286.

Funt odrobił część wcześniejszych strat po wystąpieniu gubernatora Bank of England Michaela Carneya, który powiedział we wtorek, że jest gotów zostać na stanowisku i zrobi wszystko co w jego mocy, by pomóc w gładkim przeprowadzeniu Wielkiej Brytanii i banku centralnego przez Brexit.

Obejmując posadę szefa Bank of England w 2012 roku, Carney zastrzegł, że będzie urzędował tylko pięć lat z ośmioletniej kadencji. Już wcześniej zgodził się przedłużyć swoją kadencję do czerwca 2019 roku.

Pod presją pozostają nadal rynki wschodzące.

Najwyższy spadek z walut EM notuje południowoafrykański rand, który traci ponad 3 proc. wobec dolara do 15,33/USD. Rand osiągnął we wtorek miesięczne minimum.

Inwestorzy zareagowali w ten sposób na informacje o pierwszej od 2009 r. recesji w RPA. Produkt krajowy brutto kurczy się o 0,7 proc. kdk w ujęciu zanualizowanym w II kwartale – podał we wtorkowym komunikacie urząd statystyczny RPA w Pretorii. Oczekiwano wzrostu 0,6 proc. kdk.

Turecka lira osłabia się do dolara o 0,7 proc.

Turecki minister finansów i skarbu Berat Albayrak potwierdzał wsparcie dla niezależności banku centralnego Turcji podczas poniedziałkowego spotkania z inwestorami w Londynie.

Argentyńskie peso traci 3 proc. wobec dolara.

Argentyńskie media podały, że prezydent Mauricio Macri rozmawiał we wtorek o sprawach gospodarczych z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Z kolei minister skarbu Argentyny Nicolas Dujovne poleciał we wtorek do Waszyngtonu, by rozmawiać z zarządem Międzynarodowego Funduszu Walutowego nt. przyspieszenia wypłaty części z 50 mld dolarów pomocy, które MFW przyznał Argentynie. (PAP Biznes)