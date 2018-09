"Dominująca logika rynku opiera się na makroekonomii" - piszą w nocie dla klientów analitycy China Industrial Futures.

Tymczasem produkcja miedzi przez Peru - drugiego największego producenta metalu na świecie, spadła w lipcu o 5,2 proc. w ujęciu rdr - do 195.584 ton - podało w comiesięcznym raporcie peruwiańskie Ministerstwo Energii i Kopalń.

We wtorek na LME w Londynie miedź straciła aż 152 USD do 5.815,00 USD za tonę, najniżej od połowy sierpnia.

W sierpniu miedź na LME staniała o 5,2 proc. Był to już trzeci miesiąc z rządu, gdy notowania metalu zniżkowały. To pokłosie obaw, że globalna wojna handlowa może doprowadzić do załamania popytu na metale.