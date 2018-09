"Deklaracja PepsiCo to odpowiedź na kampanię Komisji Europejskiej dotyczącą dobrowolnego zobowiązania w zakresie przetwarzania plastiku, której celem jest, aby do roku 2025 na rynku europejskim do produkcji nowych opakowań użytych zostało 10 mln ton materiału pochodzącego z recyklingu. Cel PepsiCo dotyczy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej w roku 2025 i wszystkich marek napojowych oferowanych w opakowaniach PET (podstawowy rodzaj tworzywa używanego do produkcji butelek), w tym Pepsi, Pepsi MAX, 7Up, Tropicana oraz Naked. Cel dotyczy zakładów własnych firmy produkujących napoje oraz partnerów franczyzowych" - czytamy w komunikacie.



Określony dziś cel nawiązuje do globalnej strategii PepsiCo "Działanie ze świadomością celu" (Performance with Purpose), która zakłada, że do roku 2025 wszystkie rodzaje opakowań zostaną zaprojektowane w sposób zapewniający pełną możliwość ich ponownego przetworzenia, kompostowania lub biodegradacji, a także zmniejszenia ich śladu węglowego. PepsiCo szacuje, że już teraz 90% wszystkich jej opakowań napojowych na świecie nadaje się do ponownego przetworzenia, podano również.



Obecnie na terenie UE PepsiCo w znaczącym stopniu korzysta z przetworzonych materiałów plastikowych do celów spożywczych (rPET), przy poziomie wykorzystania rPET przez zakłady zlokalizowane na terenie UE w roku 2017 wynoszącym 13%.



"W PepsiCo poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, a jednocześnie niezmiennie poszukujemy sposobów tworzenia nowych produktów w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Nasza misja w Unii Europejskiej polegała na budowaniu kultury zachęcania oraz wspierania odzysku i recyklingu opakowań. Z radością stwierdzam, że w wyniku określonego dziś celu udział opakowań pochodzących z recyklingu w PepsiCo zostanie w kolejnych latach zwiększony, a wyznaczony przez nas cel zrealizowany i przekroczony. Opracowanie skutecznej i długoterminowej strategii ponownego wykorzystania opakowań z plastiku wymaga wysiłku i zaangażowania wielu stron. PepsiCo jest gotowa do podjęcia w tym zakresie współpracy z wieloma interesariuszami, co pozwoli na stworzenie przyszłej gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań z materiałów plastikowych. Mając na uwadze poważne trudności z uzyskaniem przystępnego cenowo materiału plastikowego pochodzącego z recyklingu, nadającego się do pakowania żywności, apelujemy do wszystkich interesariuszy, zarówno prywatnych, jak i publicznych, zaangażowanych w budowę systemu recyklingu surowców, w tym do Komisji Europejskiej, o przyłączenie się do inwestycji zwiększających możliwości recyklingu plastikowych materiałów opakowaniowych. Zakładając, że zwiększone zostaną progi odzysku opakowań i udoskonalona zostanie technologia przetwórcza, z optymizmem będziemy patrzyli na potencjał przekroczenia określonego celu" - powiedział prezes PepsiCo na teren Europy i Afryki Subsaharyjskiej Silviu Popovici, cytowany w materiale.



Istotnym elementem zwiększania dostępności przetworzonych opakowań plastikowych, odpowiednich do ponownego zastosowania w produkcji, jest zapewnienie możliwości zwrotu butelek w systemie recyklingu, a nie zaśmiecanie środowiska. Oprócz udziału w programach Rozszerzonej odpowiedzialności producenta (Extended Producer Responsibility) na terenie całej UE, PepsiCo jest partnerem programów mających na celu zwiększanie poziomu zbieranych i przetwarzanych opakowań plastikowych, podano także.



W Polsce PepsiCo współpracuje z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań. Celem przedsięwzięcia jest znaczące zwiększenie zbiórki i recyklingu surowca PET w Polsce.



W swoim globalnym portfolio PepsiCo posiada szeroką i różnorodną ofertę produktów żywnościowych i napojów oferowanych pod wieloma markami. Łączny przychód netto PepsiCo pochodzący ze sprzedaży produktów żywnościowych i napojów oferowanych przez przedsiębiorstwa Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker i Tropicana, wchodzące w skład koncernu PepsiCo, wyniósł w 2017 roku ok. 63 mld USD.