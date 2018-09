We wtorek Energa i Enea zawarły porozumienie z FIZAN Energia w sprawie jego potencjalnego zaangażowania kapitałowego w projekt budowy elektrowni Ostrołęka C w wysokości do 1 mld zł.

FIZAN Energia to fundusz zarządzany przez TFI Energia, którego jedynym akcjonariuszem jest PGE. Rzecznik PGE Maciej Szczepaniuk informował PAP Biznes, że PGE nie jest inwestorem w FIZAN Energia.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski, pytany przez dziennikarzy o inwestorów FIZAN Energia, powiedział: "Mam nadzieję, że przejdą do tego FIZAN fundusze emerytalne potworzone w spółkach energetycznych. W różnych funduszach na całym świecie rozrzucone są środki na programy emerytalne. Razem jest tam ulokowane ok. 20 mld zł".

W rozmowie z PAP Biznes minister zaznaczył, że wymagałoby to uzgodnień ze związkami zawodowymi.

"O tym co się robi z pracowniczymi środkami trzeba uzgodnić ze związkami zawodowymi. To decyzja związków zawodowych i strony pracowniczej, gdzie są środki lokowane” - powiedział PAP Biznes w środę Krzysztof Tchórzewski.

"Moim zdaniem byłoby bezpieczniej, gdyby te środki były w instytucji, która pozyskuje pieniądze i funkcjonuje w otoczeniu dużych firm, w których państwo posiada udziały. Uważam, że te kilkanaście miliardów złotych mogłoby iść w tym kierunku, ale to moje gdybanie” - dodał minister.

