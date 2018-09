"Na razie nie ma takich potrzeb w spółce, dobrze sobie radzi finansowo. Jeżeli się okaże, że trzeba podnieść kapitał o 100 czy 200 mln zł - jesteśmy na to gotowi. Ale na razie nie ma takich kwot, to będzie wynikało z przyszłego biznesplanu" - powiedział Borys dziennikarzom po podpisaniu porozumienia ws. wspólnej inwestycji CAF i PFR w Solarisa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

"Nie ma tych planów" - wskazał Borys pytany, czy w horyzoncie długoterminowym Solaris mógłby trafić na giełdę. Wcześniej podczas konferencji prasowej mówił, że wspólne przedsięwzięcie będzie realizowane przynajmniej przez 10 lat.



Borys skomentował też kwestię nieujawnionej ceny za nabycie udziałów spółki.



"Zwracam uwagę a propos ceny. Prezes CAF mówił [podczas konferencji prasowej] o enterprise value 300 mln euro. Enterprise value to jest wartość z długiem. Jeśli odjąć dług, to wartość płacona za akcje jest niższa. Więc nie należy przekładać, że tyle płacimy" - wyjaśnił szef PFR.



PFR zawarł dziś z Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) porozumienie, na mocy którego podmioty nabędą docelowo odpowiednio 35% i 65% udziałów Solaris Bus & Coach. W pierwszym etapie 100% udziałów nabędzie CAF, a PFR następnie odkupi udziały.



Firma CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) to hiszpański producent, z ponad stuletnią historią, notowany na hiszpańskiej giełdzie. Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem, produkcją, utrzymaniem i dostawą taboru kolejowego oraz pojazdów szynowych. W obszarze jego aktywności leżą także najnowsze rozwiązania dla transportu miejskiego w tym e-mobilność. Pojazdy transportu publicznego produkowane przez grupę CAF znane są na całym świecie m.in.: w Europie, USA, Ameryce Południowej, Azji (Indie czy Japonia) oraz w krajach Afryki Północnej.



Solaris Bus & Coach jest polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Solaris Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma wyprodukowała ponad 16 000 pojazdów, które jeżdżą po drogach ponad 30 krajów w ponad 600 miastach.

