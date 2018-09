W październiku br. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zacznie wykorzystywać nową, kupioną za ok. 80 mln USD wiertnicę do wierceń głębokich, która w pierwszej kolejności będzie użyta do odwiertów w rejonie Kramarzówka na Podkarpaciu, gdzie znajdują się złoża gazu.