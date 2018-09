O planach i barierach w rozwoju E-państwa rozmawiano w środę podczas jednej z dyskusji w ramach 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Karol Krzywicki ocenił, że jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się konsultacje projektu pod nazwą E-doręczenia, nad którym pracuje obecnie resort cyfryzacji. W przyszłym roku projekt ma być procedowany w Sejmie.

Prezes Poczty Polskiej zapewnił, że spółka nie tylko jest przygotowana do świadczenia usługi e-doręczeń, ale już świadczy ją grupie klientów komercyjnych. Poczta ma platformę Envelo do tego typu usług. Sypniewski podkreślił jednak, że wdrożenie usługi na szerszą skalę wymaga stworzenia kompleksowego systemu w tym zakresie oraz zmian prawnych.

Przedstawiciele Poczty, która zabiega o to, by stać się Narodowym Operatorem Cyfrowym, oceniają, że wybór Poczty Polskiej na takiego operatora byłby naturalny – tak jest we Francji, w Niemczech, we Włoszech, krajach skandynawskich czy w Czechach. Inaczej jest natomiast w Estonii, gdzie jednak państwo stworzyło powszechny system na potrzeby różnych operatorów i gwarantuje jego bezpieczeństwo.

„Dla nas, jako Poczty, wydaje się naturalne, że korespondencję listową zastąpimy postaciami korespondencji cyfrowej. Mamy nie tylko doświadczenie w tym, ale również gwarantujemy pewien poziom bezpieczeństwa i zaufania. Poza tym – co wydaje się nie mniej istotne – jesteśmy firmą państwową, co oznacza, że przekazywane przez obywateli na potrzeby tego procesu dane będą znacznie bardziej bezpieczne i pewne, niż przekazywane gdzie indziej” – ocenił Sypniewski.

„W moim przekonaniu Poczta w sposób naturalny powinna być Narodowym Operatorem Cyfrowym” – podsumował prezes, według którego przygotowanie Poczty do tej roli nie będzie trudne, jeżeli określony będzie zakres odpowiedzialności i kształt całego systemu.

„Chodzi o określenie, jak ta usługa ma wyglądać i jakie dziedziny ma obejmować, bo dzisiaj tego nie wiemy - np. czy ma być połączona z administrowaniem danymi, ich przechowywaniem i archiwizacją. Wszystko zależy od tego, jaka będzie skala tej usługi” – wyjaśnił prezes. Wskazał, że obecnie najważniejszym realizowanym zadaniem Poczty jest sprawne przekształcenie z firmy listowej w logistyczno-pocztową.

Sypniewski nawiązał do planowanego niebawem przetargu na dostarczanie korespondencji sądów i prokuratur, w którym w ostatnim czasie ogłoszono specyfikację warunków zamówienia. Jak mówił, nie zna jeszcze warunków tej specyfikacji, jednak – jak zapewnił – Poczta byłaby zadowolona, gdyby znalazła się tam także np. możliwość świadczenia usługi w sposób elektroniczny.

„Jesteśmy na to przygotowani i chcielibyśmy taką usługę już ministerstwu zaproponować (…). Ale żeby ta usługa formalnie zafunkcjonowała na całym polskim rynku, potrzebne są zmiany legislacyjne” – zaznaczył prezes Poczty Polskiej, zapowiadając niebawem pilotaż w tym zakresie.

„Rozmawiamy z ministerstwem (sprawiedliwości – PAP) i niezależnie od tego procesu w skali całości, wydaje się, że w przyszłym roku przynajmniej pilotażowo w niektórych rejonach i niektórych sądach taka usługa będzie udostępniona” – zadeklarował Sypniewski.

Za kluczowe uznał zmiany w przepisach – m.in. kodeksach postępowania karnego i cywilnego - które spowodują, że korespondencja dostarczana w sposób elektroniczny będzie miała tą samą wartość jak korespondencja tradycyjna.

Narodowy Operator Cyfrowy będzie musiał stworzyć bazę danych adresów elektronicznych. Nie będą to klasyczne adresy mailowe, tylko tzw. adresy skrzynek, podobne do tych, które działają na platformie e-PUAP. Skrzynki będzie zakładał Operator, a każdy adresat będzie musiał wyrazić na to zgodę. Obecnie takie skrzynki mają już osoby, które zarejestrowały się na platformie Envelo i już dostają korespondencję cyfrowo.