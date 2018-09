"Program wsparcia dla rodziców +Mama 4 plus+ trafił do konsultacji społecznych. Pomoże on osobom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ale nie udało się im wypracować najniższej emerytury. Start programu planowany jest na 1 stycznia 2019 roku" - poinformowało ministerstwo.

W projekcie ustawy proponuje się "przyznanie świadczeń osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury".

"Chcemy docenić wszystkich rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci. Wspieramy oczywiście matki. Nie zapominamy też o ojcach, którzy z przyczyn losowych podjęli się samotnej opieki nad dziećmi. Państwo powinno dostrzegać i dostrzega różne grupy ludzi, które potrzebują wsparcia" – podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Według wyliczeń resortu, programem "Mama 4 plus" może zostać objętych ok. 85,8 tys. osób. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat oraz ojcowie po osiągnieciu 65 lat. "Nie możemy i nie pozostaniemy obojętni na los osób, które włożyły w rozwój państwa największy wkład wychowując liczne potomstwo. Osoby te często poświęcają swój rozwój zawodowy, co skutkuje ich trudniejszą sytuacją dziś. Zasługują na wsparcie ze strony państwa" - zaznaczyła minister.

W projekcie zwrócono uwagę, że świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci np. ze względu na długotrwałe odbywanie kary pozbawienia wolności, uniemożliwiającego sprawowanie opieki nad dziećmi.

"Świadczenie finansowane ze środków budżetu państwa nie będzie przysługiwać osobom skazanym oraz osobom, które w wyniku alkoholizmu, narkomanii przebywały lub przebywają w celu leczenia, rehabilitacji w publicznych placówkach odwykowych" - czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem, program ma zacząć obowiązywać od stycznia 2019 roku. Realizować go będzie ZUS oraz KRUS. Osoba, która wychowała co najmniej 4 dzieci, będzie mogła otrzymać świadczenie po złożeniu wniosku. Koszt realizacji programu to około 900 mln zł rocznie.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski